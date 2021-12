Effekterne breder sig som ringe i vandet: Ny forskning viser, hvordan kriminalitet smitter

Hvis man forhindrer en ung mand i at begå en kriminel handling, er det selvfølgelig i sig selv en fordel for samfundet og ofrene. Gevinsten er dog endnu større, for kriminel adfærd smitter blandt unge mænd, og hver eneste afværget kriminel handling sparer samfundet for op mod seks kriminelle handlinger i en femårig periode derefter.

Sådan lyder konklusionen i et nyt studie fra Rockwool Fonden, som er fagfællebedømt og publiceret i tidsskriftet ’Journal of Political Economy’.