Fem mænd tiltales for millionsvindel med NemID

Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi har rejst tiltale mod fem mænd i en omfattende sag om bedrageri og forsøg på bedrageri for minimum syv millioner kroner, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I alt omfatter anklageskriftet 70 selvstændige forhold, heriblandt bedrageri og momssvig af særlig grov karakter. Mændene er blandt andet tiltalt for at have brugt andre personers NemID til at optage en række lån hos långivere, oprette benzinkort og lignende. Svindlen menes at være stået på fra oktober 2015 til juli 2019. De tiltalte er mellem 27 år og 39 år.

En 39-årig mand og en 37-årig mand, som politiet betragter som hovedmændene i sagen, er begge tiltalt for mere end 50 forhold om bedrageri. Ud over svindlen med NemID er den 39-årige også tiltalt for at leje materiel, som ikke blev afleveret tilbage, samt flere overtrædelser af færdselsloven. Det uddybes ikke hvilke.

Den 37-årige mand er desuden tiltalt for svindel med moms af særlig grov karakter. Han er også tiltalt for at have været i besiddelse af narkotika og en totenschlæger, der er en form for kort knippel.

Sagen begynder onsdag den 15. december ved Retten i Viborg. Der er afsat 19 retsdage til at behandle sagen. Dommen forventes at falde den 10. februar 2022.

