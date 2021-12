Mand fundet død nær rådhus: 58-årig mand sigtes for drab

Østjyllands Politi har anholdt en 58-årig mand og sigtet ham for drab på en 34-årig mand, som torsdag blev fundet død ved en bænk i Rådhusparken i Aarhus, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Torsdag omkring middagstid modtog politiet en anmeldelse om, at en mand lå død bag en bænk i parken. Her var han blevet fundet af en forbipasserende. Politiet afspærrede området, og der var i løbet af torsdagen teknikere på stedet for at undersøge det nærmere.

Politiet havde torsdag aften identificeret manden, og hans pårørende blev underrettet.

»Vi har efterforsket sagen intensivt hele aftenen og natten med henblik på dels at finde frem til identiteten på den afdøde og dels at afklare, om han var blevet udsat for en forbrydelse. Det førte til, at vi sent i aftes (torsdag aften, red.) anholdt en 58-årig mand, som vi mistænker for at have dræbt den 34-årige mand«, siger Brian Voss Olsen, der er politiinspektør i Østjyllands Politi, i pressemeddelelsen.

Det er ifølge politiet stadig uvist, hvordan den 34-årige er død. Politiet kan heller ikke sige, hvor længe han har ligget i Rådhusparken. Derfor vil politiet gerne høre fra borgere, som kan have set noget mistænkeligt i området ved Rådhusparken fra onsdag aften til torsdag middag.

Den 58-årige mand vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus klokken 13.30.

ritzau