Stigende priser får flere til at søge om julehjælp

Rekordmange børnefamilier har søgt julehjælp i år. Det skyldes blandt andet de stigende priser på benzin, el og dagligvarer, siger organisationer.

Hos både Dansk Folkehjælp, Røde Kors, Blå Kors og Mødrehjælpen har man oplevet en markant stigning i mængden i ansøgninger. Ved Mødrehjælpen har 14.000 børnefamilier søgt om julehjælp, hvilket næsten er en fordobling i ansøgninger i forhold til sidste år, hvor 7.052 børnefamilier søgte om julehjælp.

»De forældre, der søger julehjælp hos os, er ofte på kontanthjælp, de har sjældent det store netværk, og de kæmper med psykiske og fysiske udfordringer. Forældrene fortæller os, at de i år er ekstra ramt på økonomien, fordi priserne på dagligvarer, el og gas er steget«, siger Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen.

Dog oplyser Mødrehjælpen, at den store stigning i ansøgninger også skyldes forbedringer i ansøgningsprocessen. Hos Røde Kors har omkring 15.000 børnefamilier søgt julehjælp, mens 8.600 familier har søgt hos Blå Kors. 16.784 familier har søgt om økonomisk støtte til julen hos Dansk Folkehjælp.

Julehjælp er en økonomisk håndsrækning til familier, som har svært ved at finansiere juletidens mange ekstra udgifter. Julehjælpens størrelse varierer i hver organisation. Hos Mødrehjælpen består julehjælpen af et legat på 500 kroner per barn til højest tre børn per familie. Ved Røde Kors varierer julehjælpen i de forskellige afdelinger. Men hovedsageligt består hjælpen af et gavekort til Coop på 800 kroner eller en julekurv med julevarer. Dansk Folkehjælp uddeler 1.800 kroner til hver familie. Julehjælpen hos Blå Kors består af et gavekort på 400 kroner til Lidl og et gavekort på 200 kroner til Blå Kors’ genbrugsbutikker.

Det er ikke garanteret, at man får julehjælp, hvis man har søgt. Det handler om, hvor mange penge der samles ind, fortæller flere af organisationerne.

