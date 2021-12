De blev sendt hjem efter historisk hårde anklager: Nu er ansatte i Forsvarets Efterretningstjeneste renset

I august 2020 rettede Tilsynet med Efterretningstjenesterne en historisk hård kritik mod Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Tilsynet mistænkte spiontjenesten for at have indhentet og videregivet »en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere« i strid med loven. Samtidig mente tilsynsmyndigheden, at den var blevet spist af med »urigtige oplysninger«, og at FE i ét tilfælde ulovligt havde overvåget en ansat i tilsynet.

Der var tale om historisk hårde anklager – som nu alle bliver hældt lodret ned ad brættet af en uafhængig undersøgelseskommission med tre landsdommere i spidsen.

Det seneste år har kommissionen gransket det samme materiale, som tilsynet byggede sin kritik på. Kommissionen har også inkluderet andet relevant materiale, og konklusionen er klokkeklar:

»Efter undersøgelsen har kommissionen fundet, at der heller ikke er grund til at rejse kritik – hverken i forhold til tjenesten eller til de førnævnte fem personer«, skriver FE-kommissionen i et uklassificeret notat med henvisning til fem ledende medarbejdere fra spiontjenesten, som har været hjemsendt siden sagen startede.

