Bilist sigtet for med vilje at påkøre cyklist, som nu forventes at dø

En cyklist fik blødning i hjernen og flere brud på ryggen, da han tirsdag – ifølge politiets sigtelse med vilje – blev påkørt af en bil i København. Ifølge anklagemyndigheden i Københavns Politi forventes cyklisten at dø.

Det er kommet frem onsdag i dommervagten i Københavns Byret, hvor den 29-årige bilist er blevet fremstillet i grundlovsforhør.

Dommer Vivi Sønderskov Møller valgte at fængsle den 29-årige mand i foreløbig fire uger. Men retsmødet foregik for lukkede døre, og hvad der er blevet oplyst om sagen, er derfor ikke offentligt tilgængeligt. Imidlertid fremgår det af den sigtelse, som anklagemyndigheden har rejst mod manden, og som blev læst op, inden dørene blev lukket, at det er straffelovens helt tunge voldsparagraf, der er bragt i spil. Straffelovens paragraf 246 bruges blandt andet i sager om vold med døden til følge, men også i sager, hvor der er tale om grov vold under særdeles skærpende omstændigheder i form af meget alvorlig tilskadekomst.

Af sigtelsen fremgår det, at cyklisten – en 45-årig mand – forventes at afgå ved døden på grund af sine kvæstelser. Påkørslen skete tirsdag formiddag i krydset mellem Sølvgade og Østre Voldgade i København. Her blev cyklisten påkørt bagfra af den 29-årige, som kørte i en Citroën C1.

Cyklisten pådrog sig kraniebrud, blødning i hjernen, brud på flere ryghvirvler og brud på brystbenet, og hans tilstand er så kritisk, at det af sigtelsen fremgår, at han forventes at dø af kvæstelserne.

Da dørene har været lukket, er det uvist, om politiet er bekendt med et muligt motiv for påkørslen. Den 29-årige mand nægter sig skyldig i den rejste sigtelse.

ritzau