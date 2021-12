Femårig kom slemt til skade i børnehaven. Nu er kommune idømt dagbøger

Hedensted Kommune er blevet idømt 20 dagbøder à 10.000 kroner i en sag om en femårig dreng, der kom alvorligt til skade på en legeplads i sin børnehave i Stouby ved Hedensted. Det har Retten i Horsens afgjort tirsdag eftermiddag, fortæller specialanklager Pernille Moesborg.

Drengen legede sammen med andre børn og personale fra børnehaven i en hængekøje, som var fastgjort i en stolpe af træ. Men stolpen var pilrådden og knækkede. Den femårige blev ramt i hovedet og blev efterfølgende fløjet til behandling på Skejby Sygehus i Aarhus. Ifølge sagens anklageskrift pådrog han sig en »mulig varig hjerneskade«. Anklageren kunne ikke fortælle, hvilken tilstand drengen befinder sig i på nuværende tidspunkt. Der er ikke blevet fremsat noget erstatningskrav i sagen, da der allerede var blevet udbetalt erstatning fra forsikringen, fortæller hun dog.

Kommunen var tiltalt efter straffelovens bestemmelse om uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder og blev også dømt herefter. Horsens Folkeblad har tidligere skrevet på baggrund af en aktindsigt i tilsynsrapporter, at legepladsen blev sikkerhedstjekket af Falck tre uger inden ulykken. Der var ingen bemærkninger til hængekøjen. Det var der til gengæld ved et nyt tilsyn, som blev udført efter ulykken. Her advarede det nye tilsynsfirma mod risikoen for invaliditet eller dødsfald i forbindelse med de rådne stolper. Det nye tilsyn skete som led i, at kommunen efter ulykken besluttede at få foretaget nye tilsyn af samtlige kommunale legepladser.

Konklusionen fra det nye firma lå klar allerede få uger efter ulykken. I december valgte Sydøstjyllands Politi at rejse sigtelse mod kommunen, som altså nu er blevet dømt ansvarlige. Det er uvist, hvordan kommunen forholder sig til afgørelsen.

