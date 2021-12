Regeringen står bag angreb på patientrettigheder

Det var et politisk forslag fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) – og ikke en faglig anbefaling – at patienter skal fratages retten til at vælge et privathospital, hvis de offentlige sygehuse ikke kan undersøge eller behandle dem inden for en måned.

Regeringen fik mandag aften støtte fra SF, Enhedslisten og Radikale Venstre til at suspendere patienternes ret til at vælge privat behandling, hvis de offentlige sygehuse ikke kan levere. Begrundelsen var, at regeringen ønsker »at følge en indstilling fra Epidemikommissionen«.