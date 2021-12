Ung mand idømmes 12 års fængsel for drab på kvinde

Retten i Roskilde idømmer en 19-årig mand 12 års fængsel, mens en 24-årig mand skal anbringes på en psykiatrisk afdeling uden nogen længstetid for et drab. Det er et drab, som kun den 19-årige udførte.

Den 24-årige, der lider af paranoid skizofreni, opfordrede dog den 19-årige til at slå 20-årige Nicoline Plintic ihjel. Det skete i beskeder på blandt andet tjenesten Messenger.

Hun blev stranguleret og tæsket den 14. juli sidste år.

Var ikke til stede i retten

Den 19-årige har udbedt sig betænkningstid med hensyn til anke. Den 24-årige har på grund af sin psykiske tilstand ikke været til stede i retten tirsdag, og dommen skal således først forkyndes for ham, før han kan tage stilling til, om han vil anke eller modtage dommen.

Hvad angår den 24-årige, så ville anklager Kirsten Waage Jensen have ham udvist med et forbud mod nogensinde at rejse ind i Danmark igen.

Han slipper dog med en advarsel. Retsformand Mogens Pedersen henviser i den forbindelse blandt andet til, at den 24-årige er statsløs palæstinenser, og at det er godtgjort, at han ikke taler andet sprog end dansk.

