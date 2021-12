Behandlingsgarantien blev suspenderet i sidste øjeblik efter krav fra SF

Det var SF, der stod bag forslaget om at suspendere patienternes ret til at vælge et privathospital, hvis de ikke kan blive undersøgt eller behandlet på et offentligt sygehus inden for 30 dage.

Afskaffelsen af retten i foreløbig 4 uger var en betingelse, som SF stillede for at kunne støtte en aftale med kommunerne om at oprette 300 sengepladser inden for ældresektoren, som skal kunne tage imod coronasyge.