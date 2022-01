Mette Frederiksen varsler flere nye politiske projekter i nytårstale

Regeringen har planer om at gøre flytrafik i Danmark mere klimavenligt. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale 1. januar.

»Senest i 2025 skal danskerne have mulighed for at flyve grønt på en indenrigsrute. Og senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt, når vi flyver indenrigs i Danmark«, sagde Mette Frederiksen, som samtidig kaldte klimakrisen for »vores tids største og vigtigste udfordring«.