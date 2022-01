Hjemmetest? Ja tak! »Min datter har været nærkontakt 10 gange«

»Er det her, I udleverer varerne?«, griner en far, da det bliver hans tur i køen til at få udleveret to selvtests til sit barn i skolegården på Gasværksvejens Skole på Vesterbro. Det er mandag eftermiddag, asfalten er våd, og det drypper fra en ret grå himmel.

Alligevel er der i løbet af den første halve time mødt omkring 25 forældre op iført dunjakker, halstørklæder og mundbind. Nogen tager en pause fra hjemmearbejdet, mens andre kombinerer selvtestafhentningen med at få luftet både børn og hunde. Muligheden for at hente selvtest på skolerne er et alternativ til de elever, der foretrækker at blive testet hjemme.