LA-formand: »Det fremstår som en intimidering af den frie presse«

Sagen kort

Lækagesagen

Mandag skal en dommer beslutte, om en ansat ved efterretningstjenesten skal have forlænget sin varetægtsfængsling. Vedkommende er sammen med tre andre efterretningsfolk fra FE og PET sigtet for, som PET skriver, »uberettiget at have videregivet højt klassificerede oplysninger fra efterretningstjenesterne«.

I denne uge blev journalister fra en række danske medier indkaldt til vidneafhøring i sagen.