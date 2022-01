Jordemoderformand: »Ofte føler medarbejderne, at deres liv er mere værd«

SAGEN KORT

Jordemødres arbejdsvilkår

Hvem? Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen siden 2019.

Hvad? Jordemødre er i dag ansat på hele det område, de er uddannet til. Det vil sige, at ud over selve fødslerne er de ansat til at foretage graviditetsundersøgelser, passe indlagte gravide, på barselsafdelinger og til at skanne gravide.

Hvorfor? Antallet af offentligt ansatte jordemødre er steget siden 2007. Det har fået flere til at spørge, om ikke jordemødre i virkeligheden har bedre arbejdsvilkår, end de havde tidligere.