Cecilia Lonning-Skovgaard trækker sig som borgmester

Efter måneders massiv kritik har Cecilia Lonning-Skovgaard besluttet at trække sig. Det skriver hun på Facebook.

»Jeg har her til aften valgt at stoppe som beskæftigelses- og integrationsborgmester i København. Det gør jeg, da de mange negative pressehistorier i de seneste måneder skygger for partiet og for muligheden for at føre borgerlig-liberal politik i København. Det ønsker jeg ikke«, skriver hun blandt andet og fortsætter:

»Jeg skal heller ikke lægge skjul på, at de seneste måneders intense pressedækning har været hårde for mig og for familien. Derfor g