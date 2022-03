Cecilia Lonning-Skovgaard: Jeg har undskyldt over for medarbejderne her til formiddag

Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester erkender, at hun bærer ansvaret for, at 24 medarbejdere i forvaltningen i en undersøgelse har svaret, at de er blevet udsat for krænkende adfærd.