Politikens chefredaktør væver, når han bliver spurgt, om han fortryder udgivelsen af kontroversiel bog

I seks år har sagen om Politikens udgivelse af bogen ’Syv år for PET’ kørt. Nu er der indgået et forlig. Politikens chefredaktør, Christian Jensen, fastholder, at han på trods af, at han har viderebragt fortrolige oplysninger er »utrolig stolt af, at vi udgav den her bog«.