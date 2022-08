Abas har arbejde, bidrager til samfundet, har ikke begået kriminalitet eller gjort noget galt og har gode danske venner: »Hvorfor gør de sådan noget?«

Mange syrere risikerer at miste deres opholdsgrundlag i Danmark. Abas og familien fik først at vide, at de kunne miste deres ophold, men har nu ventet i et år. Abas mener ikke, at hjemsendelsespolitikken er ’danske værdier’.