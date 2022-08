»Det gælder om at drikke de nye fra 1. g så stive som muligt«

Omkring 6.000 unge var fredag til puttefest i Dyrehaven, og det voksne Danmark frygtede, at de ville blive alt for fulde. Mange blev fulde, men få var sanseløse, samaritterne havde intet at lave, og festen var varm og glad.