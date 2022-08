Udspil fra Moderaterne skal være et skub i ryggen ud på arbejdsmarkedet. Men sidste gang man prøvede, havde det ingen effekt

Nyt udspil fra Moderaterne skal både gøre Danmark mere lige og få flere ud på arbejdsmarkedet. Selv om Lars Løkke Rasmussen erkender, at penge som gulerod ikke dur for alle, så mener han, at folk skal have muligheden.