Forsvarere i vandscootersag kræver frifindelser: Anklageren har ikke beviser nok

Anklageren har ikke bevist, hvor hver enkelt vandscooterfører var minut for minut under den sejlads i Københavns Havn, der endte med to dræbte og en vild flugt retur til Brøndby Havn.

Derfor kræver forsvarerne deres klienter frifundet for at have udsat andres liv og helbred for fare under turen op igennem havneløbet den forårsaften i maj.

Den vandscooter-ejer, hvis maskine pløjede ind i en turistbåd med unge udvekslingsstuderende, bør heller ikke straffes så hårdt for tragedien: Det var et uheld, som han angrer meget.

SÅDAN BLEV DE UNGE KVINDER DRÆBT Lørdag den 6. maj sejler otte vandscootere ført af syv mænd og en kvinde ud fra Brøndby Havn. De sejler trods forbud mod vandscootere i København ind i havneløbet, hvor de sejlede hurtigt og tæt på bl.a. kajakroere og småbåde. Et par af mændene begynder at sejle hasarderet op mod en jolle med unge kvinder. Klokken 19.40 drøner en af mændene på sin vandscooter direkte ind i jollen. To af kvinderne mister livet. Gruppen stikker af efter dødsulykken, men pågribes af politiet, da den ankommer til Brøndby Havn. En 25-årig mand er nu tiltalt for uagtsomt manddrab og for at undlade at hjælpe andre, der var i livsfare. Hele gruppen er tiltalt for groft at udsætte andres liv og førlighed for fare, for hasarderet sejlads, medvirken til at foranledige en søulykke, undladelse af at hjælpe sårede og overtrædelse af forbuddet mod sejlads med vandscootere i Københavns Havn. Vis mere

Sådan lød argumenterne fra forsvarerne i sagen mod syv mænd og en kvinde, der sidder tiltalt for i fællesskab at have gennemført voldsomt hurtig og risikobetonet sejlads i Inderhavnen i København. En af dem er også tiltalt for uagtsomt manddrab ved at have slået sine to ofre ihjel, da hans vandscooter ramte deres lille jolle midt i havneløbet.

Krav om hårde straffe - og frifindelser

Anklageren kræver fire års fængsel til den hovedtiltalte og månedlange straffe til de øvrige. Det afviser forsvarerne, der enten vil have deres klienter helt frifundet - eller alternativt idømt bødestraffe eller korte frihedsstraffe.

»Han skal have en straf, han kan mærke. Men det er og bliver en ulykke, der er sket og ikke noget, han har gjort med vilje«, sagde den hovedtiltaltes forsvarer, Jane Ranum, i sin afsluttende procedure. Hun mener, at en dom på et års fængsel vil være passende. Den vil passe med den varetægtsfængsling, den hovedtiltalte allerede har været igennem.

Det er tydeligt, at vandscootersejlads har været for dårligt reguleret, for dårligt håndhævet. Skal man bedømme ham, så skal man bedømme den kontekst, sejladsen fandt sted i Jane Ranum

Ranum mener ikke, at den i dag 25 år gamle mand kan dømmes for at have udsat andre for fare. Der var intet forsæt - ingen vilje til eller beslutning om at skade andre, argumenterer hun:

»Han har optrådt groft uagtsomt ved at sejle med en fart, der ikke var afpasset forholdene. På mange punkter var det for hurtig, for smart og for dum sejlads. Der er intet grundlag for at konkludere, at han forvoldte fare for go-boat'en med vilje«.

»Han havde ikke til hensigt, at nogen skulle dø. Han anså det heller ikke som overvejende sandsynligt. Han handlede i tiltro til, at der ikke skete nogen noget«.

Og så hører det ifølge forsvarsadvokaten med til billedet, at der slet ikke har været gjort større forsøg på at få styr på trafikken i Københavns Havn - herunder sejlads med de kraftige vandscootere, der på papiret slet ikke må færdes i Københavns Havn uden udtrykkelig tilladelse.

»Reglerne har ikke været håndhævet overhovedet. Det er tydeligt, at vandscootersejlads har været for dårligt reguleret, for dårligt håndhævet. Skal man dømme ham, så skal man bedømme den kontekst, sejladsen fandt sted i«.

Manden er - lige som de øvrige - også tiltalt for at stikke af fra ulykken uden at forsøge at hjælpe ofrene for det, der af anklageren blev betegnet som en »vanvidssejlads« i havneløbet.

»Det er med til at tegne et billede af ham. Men jeg beder alligevel retten om at overveje, om det ikke rent menneskeligt kan om ikke undskyldes, så forklares med, at man går fuldstændigt i panik i den situation«.

Forsvarere: Der er intet bevis for aftale om vanvidssejlads

Forsvarerne for hans medtiltalte afviser, at der på nogen måde er tale om en ulovlig sejlads, der blev begået i forening. Gruppens medlemmer mødtes tilfældigt ud for Brøndby Havn og endte med at følges ad ind mod Københavns Havn. Men der var ikke tale om, at noget var aftalt, og at de dermed skulle kunne dømmes for at have foretaget togtet i forening med hinanden.

»Tværtimod må man konstatere, at det er spontane og selvstændige handlinger, foretaget af de enkelte på hver deres vandscooter«, mente advokat Michael Harms.

Man skal føre bevis for, at alle har haft forsæt til det, der foregår. Det skal bevises fuldt ud. Er der tvivl, skal den komme tiltalte til gode. Michael Harms

»Det centrale spørgsmål er: Handlede de i forening? Man skal føre bevis for, at alle har haft forsæt til det, der foregår. Det skal bevises fuldt ud. Er der tvivl, skal den komme tiltalte til gode«, understregede han.