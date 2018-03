Ikeas kæmpestore varehus midt i Københavns bliver forsinket og mindre end planlagt Forbrugerne køber mere over nettet, så der er ikke længere behov for så store varehuse, slår Ikea fast.

Det bliver ikke i 2020, at københavnerne kommer til at gå i Ikea på Kalvebod Brygge lige over for Fisketorvet.

Og det bliver heller ikke så stort et Ikea-varehus, som det var meningen, da planerne blev præsenteret for præcis to år siden.

»Vi er ved at redefinere varehuset, som bliver mindre end planlagt. Det er endnu ikke muligt at sige, hvor stort varehuset bliver«, siger ekspansionschef Anders Lyhne Nordtorp fra Ikea Danmark.

Da planerne om et city-varehus på området langs Kalvebod Brygge blev præsenteret i marts 2016, var det meningen, at city-varehuset skulle være på 37.000 kvadratmeter - samme størrelse som Ikea i Høje Taastrup. Og planen var, at det skulle åbne i 2019-20. Lokalplanen blev godkendt i juni 2017.

»Det er ikke muligt for os, at åbne city-varehuset i 2020, og det er for tidligt at sige noget om, hvornår det åbner«, siger Anders Lyhne Nordtorp.

Ikea-varehus skal være en del af en helhedsplan, som også omfatter et hotel, 500 ungdomsboliger samt et grønt strøg, der kan binde byen sammen og puste liv i området. Helhedsplanen skulle efter den oprindelige plan have været på 74.000 kvadratmeter, men Ikeas del af planen skrumper nu ind.

Sådan kommer det Ikea City til at ligge Foto: Teknik- og Miljøforvaltningen

»Jeg kan ikke sige præcist, hvor stort varehuset bliver. Vi er i dialog med myndighederne om en ny plan. En mulighed kunne være at gøre varehuset udforme det anderledes end planlagt«, siger Anders Lyhne Nordtorp.

Ikeas varehus i Gentofte er på 21.000 kvadratmeter.

Nye indkøbsvaner

Baggrunden for at Ikea ændrer planer er blandt andet forandrede indkøbsvaner hos forbrugerne, som i dag både køber langt flere varer over nettet og forventer flere forskellige services end for bare få år siden.

»I vores nuværende varehuse har kunderne taget varerne med, når de købte dem. Det har krævet, at vi havde masser lagerplads i varehusene. Fremadrettet forventer vi, at kunderne i højere grad får leveret varerne efterfølgende, hvilket allerede er en tendens i dag«, siger Anders Lyhne Nordtorp.

Det er ikke blot i Danmark, at Ikea lægger strategien om. For nylig gav Ikea-gruppens nye finansdirektør, Juvencio Maeztu, et interview med telegrambureauet Reuters. Ikea vil i de kommende tre år frem til 2020 poste milliarder på at udvikle en ny webshop og nye mindre butikker, som i lighed med Ikea på Kalvebod Brygge skal ligge centralt placeret i byerne.

»Vi vil fremover investere det samme eller endnu mere i de kommende tre år«, sagde Juvencio Maeztu til Reuters, og oplyste, at Ikea i 2017 investerede 3,1 milliarder euro i nye forretninger.

Et grønt strøg

Det er fortsat hensigten, at bevare et grønt strøg, som er den røde tråd i projektet, som kommer til at løbe fra Bernstorffsgade til Otto Busses Vej via taget på det nye Ikea varehus. Der skal skabes en taghave som et grønt og rekreativt byrum.

Ud over Ikea bliver der et Cabinn hotel på 21.000 kvadratmeter plus de 16.000 kvadratmeter store »Kaktustårne« med knap 500 ungdomsboliger.