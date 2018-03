En måned siden sidste højresvingsulykke: Nu vil de radikale have byens kryds sikret ordentligt Ikke mere snak. Der må handles, så Københavns vejkryds bliver sikrere, mener de radikale på rådhuset.

HØJRESVINGSULYKKEN Onsdag den 21. februar ved 13.30-tiden drejer en lastbil med anhænger til højre fra H. C. Andersens Boulevard ind på Hammerichsgade. Den rammer en 32-årig kvindelig cyklist, der bliver slået ihjel på stedet. Ulykken efterforskes af Københavns Politi, der foreløbig har sigtet chaufføren for uagtsomt manddrab.

Hvordan skal alle de københavnske vejkryds sikres mod højresvingsulykker?

Det spørgsmål vil de radikale i Borgerrepræsentationen nu have svar på. For en måned siden blev en kvindelig cyklist kørt ned af en højresvingende lastbil i krydset H. C. Andersens Boulevard og Hammerichsgade i Indre By.

Offeret endte inde under køretøjets front, men politiet har endnu ikke frigivet nogen nærmere oplysninger om, hvad der førte til dødsulykken eller de foreløbige forklaringer fra vidner, hvilket er usædvanligt i forbindelse med trafikulykker. Chaufføren er nu sigtet for uagtsomt manddrab.

Nu vil den radikale gruppeformand Mette Annelie Rasmussen have sikkerhed for, at der fra rådhusets side gøres en indsats for at forhindre højresvingsulykkerne.

»Vi har en nulvision, der siger, at ingen skal slås ihjel i trafikken. Hvis det ikke bare skal blive ved visionen og de fine tanker, skal der midler og handling til. Det er noget, vi skal have taget op snarest muligt«, siger hun.

Kritik af krydset

Efter ulykken i februar opfordrede direktøren for Cyklistforbundet, Klaus Bondam, til, at Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune ser nærmere på deres vejkryds for at finde alle de steder, hvor der kan være risiko for højresvingsulykker eller andre færdselsulykker.

Hver gang de tragiske ulykker sker, bliver vi mindet om, at vi ikke bare kan tale os ud af ulykkerne. Vi skal handle på dem. Mette Annelie Rasmussen

Et øjenvidne, erhvervschaufør Daniel Dall Jensen, fandt efter ulykken, at krydset slet ikke var sikkert, og at han som lastbilfører selv aldrig ville have drejet der med en anhænger, sådan som det skete, da kvinden blev kørt ihjel. Over for Politiken har flere cyklister beskrevet, hvordan det er et kryds, hvor de højresvingende kommer med høj fart på grund af den brede vej og svingbane.

Vil have ulykkens årsag belyst

Mette Annelie Rasmussen vil have en forklaring på, hvordan det kunne gå galt den dag:

»Vi kommer til at bede forvaltningen om en redegørelse for, hvad der nøjagtigt er sket i den ulykke, hvordan man kunne undgå den, og hvordan man fremover kan sikre københavnerne i det kryds - og i byens andre kryds«.

»Hver gang de tragiske ulykker sker, bliver vi mindet om, at vi ikke bare kan tale os ud af ulykkerne. Vi skal handle på dem«.

Dødsulykke førte til højresvingsforbud

For fem år siden døde en ung kvindelig cyklist, da en bus svingede til højre i krydset Store Kongensgade/Dronnningens Tværgade i Indre By. Chaufføren fortalte under den efterfølgende retssag, at han godt var klar over, at det var svært at lirke bussen ind til højre, fordi der ikke var meget plads. Han gjorde det alligevel og var optaget af den vanskelige manøvre, da bussen kørte hen over offeret.

Kort efter opsatte Københavns Kommune et skilt, der forbyder højresving i krydset. Det rejser spørgsmålet, hvorvidt der skal etableres mange flere højresvingsforbud i byen, eventuelt gældende for tunge køretøjer.

»Jeg tror, at vi skal have kigget på, hvordan vi får indrettet byen på en måde, der er smartere i forhold til de ulykker. Det er jo en dårlig cocktail med de mange fodgængere, cyklister og store køretøjer. Andre byer har taget skrappere midler i brug for at sikre de bløde trafikanter«, siger den radikale gruppeformand.

»Alle er selvfølgelig interesserede i at gøre noget«.