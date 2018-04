Københavnerne får måske lov at fremlægge forslag i Borgerrepræsentationen Flere partier i Borgerrepræsentationen er rede til at gøre forsøg med borgerforslag. Men politikere undrer sig over, at det opfattes som nødvendigt: Vi er jo til at få i tale, mener de.

KØBENHAVNERNE Antal indbyggere: 602.481 pr. 1. januar i år. Aldersmæssigt har København markant flere 20-39-årige borgere i forhold til landsgennemsnittet. Gennemsnitsalderen i byen er 35,9 år - hele 5 år lavere end landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige disponible indkomst i København er 215.875 kr. Det ligger lidt under landsgennemsnittet. Der er store lokale forskelle: I Indre By/Christianshavn ligger den på 278.000 kr, mens den på Bisbebjerg er på 178.000 kr. Når det gælder uddannelsesniveau, så er andelen af ansatte med en lang videregående uddannelse dobbelt så stor i København som i resten af landet. Det forholder sig omvendt, når det handler om andelen med en erhvervsuddannelse. Kilde: Københavns Kommune Vis mere

Få 5.000 københavnere til at skrive under på dit forslag. Så vil det blive taget op i Borgerrepræsentationen.

Kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (Alt) vil indføre en lokaludgave af de borgerforslag, der gør det muligt for almindelige mennesker at få Folketinget til at behandle et forslag. I København skal det være muligt for forslag, der kan samle 50.000 underskrifter.

Tanken er ikke ny i Borgerrepræsentationen, der allerede er i gang med at se, om bystyret skal indføre en ordning, der lader indbyggerne gå sammen om om forslag, politikerne skal tage op, hvis de får tilstrækkeligt megen opbakning. Blandt andet har partiernes gruppeformænd på et nyligt møde drøftet tankerne.

Borgerforslag kan, håber Grünfeld, bidrage til borgernes engagement i byens styre og udvikling og forhåbentlig også øge interessen for kommunalpolitikken i en by, hvor blot 61,8 procent af de stemmeberettigede ved seneste valg fandt det umagen værd at give deres besyv med.

Københavnerne skal kunne stille politiske forslag om alt fra mere musik i de københavnske folkeskoler til flere herberger til hjemløse. Niko Grünfeld

»Vi skal turde eksperimentere noget mere og afprøve nye tiltag, der gør København til en endnu mere demokratisk og inddragende by med større gennemsigtighed på rådhuset og mere medbestemmelse. Københavnerne skal kunne stille politiske forslag om alt fra mere musik i de københavnske folkeskoler til flere herberger til hjemløse«, mener han.

»Vi skal have flere til at tage ejerskab i deres lokalsamfund«.

S: Kan fjerne opfattelsen af en mur

Hos socialdemokraterne er der opbakning til idéen.

»Det eneste, vi mangler for at kunne sætte det i gang, er pengene«, oplyser Lars Weiss.

Jeg kan godt blive overrasket over, at man synes, der er så lang en afstand til borgerrepræsentanterne. Vi er gennemgående meget lette at få fat i. Lars Weiss

»Borgerforslag kan være med til at nedbryde opfattelsen af, at der er en mur mellem københavnerne og rådhuset«, siger han, men tilføjer, at han ikke deler den opfattelse: »Jeg kan godt blive overrasket over, at man synes, der er så lang en afstand til borgerrepræsentanterne. Vi er gennemgående meget lette at få fat i. Generelt stiller samtlige medlemmer sig rigtigt meget til rådighed«, siger den socialdemokratiske gruppeformand.

Den konservative gruppeformand Jakob Næsager vil vente på det konkrete forslag, men er skeptisk. Han peger på, at det - som det er nu - er muligt uden videre ståhej at kontakte borgerrepræsentanterne og forsøge at gøre dem til fortalere for en idé, man som borger måtte have.

Derfor rammer tankerne om borgerforslag efter hans vurdering ved siden af: »Jeg synes, det er at stikke københavnerne blår i øjnene. Hvis man ikke kan overbevise en borgerrepræsentant om at fremsætte noget som et forslag, kan man heller ikke overbevise 55 borgerrepræsentanter om at stemme for det. Og så er det spild af folks tid«.

Det er et fænomen, vi ser i hele Europa: At man føler sig afkoblet fra eller fortabt i det politiske system. Niko Grünfeld

Næsager er i stedet fortaler for et mere direkte demokrati i lokale spørgsmål: »Jeg så hellere, at man fik andre typer af borgerinddragelse. Det kunne være lokale afstemninger om anvendelse af et areal eller om omlægninger af busruter, hvor beboerne i et bestemt postnummer kunne spørges«.

Vælgere ser ringe muligheder for at påvirke lokale beslutninger

I en meningsmåling op til efterårets kommunalvalg fremgik det, at 43 procent af vælgerne ikke finder, at de har indflydelse på beslutningerne i deres kommune. Kun 15 procent mener, at de har indflydelse.

Samtidig fandt 32 procent, at beslutningerne i deres kommune er rykket længere væk fra borgerne. Kun 11 procent er uenige i den opfattelse.

Analysefirmaet Moss-Bjerre spurgte før novembers kommunalvalg danskerne om deres syn på demokratiet i deres kommmune.

Antallet af borgere, der at dømme efter den meningsmåling føler sig hægtet af, når det gælder om at få indflydelse, er for højt, mener Niko Grünfeld.