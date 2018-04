København henter skarp kontrollant udefra til at sikre, at flere får førtidspension

»Men det er også et mål i sig selv, at flere skal føle sig godt behandlet i et empatisk system, og at vi får tilrettelagt sagsgangene, så systemet kører langt mere smidigt«.

Over for Politiken har hun tidligere lagt op til, at der skal ansættes flere sagsbehandlere. Og for få uger siden blev ansvaret for at tildele førtidspension flyttet fra socialforvaltningen til Cecilia Lonning-Skovgaards beskæftigelsesforvaltning.

»Det gør vi for at sikre et mere entydigt ansvar, så den forvaltning, der starter en sag, også afslutter den. Det har ikke været befordrende for gennemsigtigheden, at den proces var stykket ud på flere forvaltninger«, forklarer hun.

Den nye rådgiver Jon Andersen understreger over for Politiken, at han ikke kan være »Batman, som er overalt«

»Nu skal vi have medarbejderne opkvalificeret, og arbejdet skal tilrettelægges efter de forvaltningsretlige regler. Men det vigtigste er, at der er en politisk vilje til at lave systemet om«, siger han.

Jon Andersen understreger, at når sagsbehandlere møder deres klienter uforberedte, »er det nok ikke noget, de selv ønsker at være – men det vil nok være en god idé at lave det om«.