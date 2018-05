Hele Odense flytter til hovedstaden inden 2030 I løbet af de næste 12 år vil 177.000 borgere pakke deres ejendele i kasser og bringe dem med sig til Region Hovedstaden. Det svarer omtrent til, at samtlige indbyggere i Odense by flytter til Danmarks i forvejen mest folkerige region.

Der er mange positive sider ved at bo i Region Hovedstaden, som er Danmarks mest folkerige region. Men bestemt også mange udfordringer.

Prøv eksempelvis at forestille dig kapløbet med uret, mens du snegler dig gennem København en morgen midt i myldretiden. Eller en varm sommerdag, hvor solskinsglade strandløver ligger som sild i en tønde, mens du ihærdigt forsøger at finde plads på kajen ved Islands Brygge.

Det til trods ser det nu ud til, at indbyggere i hovedstadsregionen skal forberede sig på at byde velkommen til endnu flere byfæller. I hvert fald viser en ny befolkningsprognose fra Region Hovedstaden, at 177.000 nye borgere flytter til området frem mod år 2030.

Hvor skal du sove i nat?

Med det i baghovedet. Prøv nu at tænke tilbage på, om det var nemt at finde et sted at bo, da du selv flyttede til hovedstaden. Eller sidst du talte med en, der stadig ikke har fundet et sted at bo, selv om det er flere måneder siden, at vedkommende begyndte på sin uddannelse.

Hvis Region Hovedstadens fremskrivning kommer til at holde stik, vil det svarer til, at stort set alle borgere i Odense by (178.210 indbyggere) skal finde sig en bolig i hovedstadsregionen i løbet af de næste 12 år.

Du må for resten ikke glemme de lange ørkenvandringer af en søgen efter ledige parkeringspladser i byen, eller besværet med at finde en daginstitution, der har plads til dit barn.

Hovedstad med vokseværk

Lige nu bor der godt 1,8 millioner indbyggere i hovedstadsregionen. Heraf lever 777.816 i selve København by, som samtidig er det sted i Danmark, hvor borgerne har mindst plads til hus og have.

Og ifølge Danmarks Statistik vil indbyggertallet i selve København vokser med 12 procent i løbet af de næste ti år, hvilket svare til, at der i 2028 bor 871.153 mennesker i hovedstadsbyen.

Danmarks Statistik fremhæver dog, at en befolkningsfremskrivning ikke er en forudsigelse af, hvordan Danmarks befolkning faktisk vil se ud i fremtiden.

Det skyldes, at grundlaget for fremskrivningen, der i høj grad er baseret på tidligere års dødsfald, fødsler, ind- og udvandringer samt til- og fraflytninger mellem landsdele og kommuner, kan nå at ændre sig mange gange inden 2030.