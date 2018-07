Foto: Se, hvilke offentlige toiletter du møder i København Der er 145 offentlige toiletter tilgængelige i Københavns Kommune. Heriblandt kan man finde nogle uden vand og sæbe og andre med en høj standard, hvor der bliver holdt opsyn og gjort rent i hele åbningstiden.

Nede på det bemandede toilet på Rådhuspladsen sidder der to opsynskvinder eller mænd, som sørger for, at toilettet er rent og pænt i hele åbningstiden. I gamle dage blev de kaldt for tissekoner og tissemænd, og de to kvinder der er på arbejde, da Politiken kommer forbi, fortæller da også, at hvis lidt for fulde folk kommer ind, kan de godt finde på at sige »hej, tissekone«. Men de tager det med et smil.

Foto: Peter Hove Olesen Rådhuspladsens bemandede toilet.

På Frue Plads er en lille oval reklamesøjlebygning, hvor et mindre toilet gemmer sig bag en blå skydedør. Her er trangt og mangel på både sæbe og vand. Dog rengør toilettet sig selv efter hvert besøg, men ifølge professor Thomas Bjarnsholt, er det klogt at bruge det næste, så man kan få vasket sine hænder.

Foto: Peter Hove Olesen Frue Plads.

I Ørsteds parken ser toiletterne mere hygiejniske ud end andre steder. Der er hvide fliser på væggene, som giver et udtryk af at de væsker, der måtte ende på væggen kan tørres væk igen. Der er heller ingen uigenkendelige pletter rundt omkring, som vi ellers har mødt andre steder. Der er rigtige toiletter med bræt, låg, håndvask og sæbedispenser.

Foto: Peter Hove Olesen Ørstedsparkens ubemandede toilet.

Lige ved siden af Ørsteds Parkens voksentoilet, ligger en legeplads med to offentlige børnetoiletter: et til drenge og et til piger. De er forbeholdt børn og ser pæne og indbydende ud.

Foto: Peter Hove Olesen Offentlige toiletter - hvor beskidte/rene er de? Pigetoilettet på legepladsen i Ørstedsparken.

Foto: Peter Hove Olesen Offentlige toiletter - hvor beskidte/rene er de? Drengetoilettet på legepladsen i Ørstedsparken.

Hvis man er tissetrængende på Vesterbro, skal man lige knibe sammen, for de to toiletter, der burde være på Halmtorvet, er det ikke lykkedes Politiken at finde frem til. Derimod skal man bevæge sig ned i Saxoparken, hvor der er et døgnåbent toilet. Der er dog ingen sæbe, så husk håndspritten.

Foto: Peter Hove Olesen Offentlige toiletter - hvor beskidte/rene er de? Saxoparken.

På Nørrebro er det lidt lettere at finde hen til de offentlige toiletter. I Hans Tavsen Park er der tre toiletter med kort afstand mellem hinanden. Politiken besøgte et af dem. Indretningen var så spartansk at sæbedispenseren var sparet væk på toilettet, der lå i forlængelse af mændenes pissoir. Åbningstiden er til gengæld lang fra 09:00-22:00. Dog er toilettet lukket i vinterhalvåret, hvor hjemløse sjæle må bruge de to andre, der har åbent fra 09:30-17:00.