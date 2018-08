Frank Jensen: Ikke flere nye barer med åbent efter kl. 24 i Middelalderbyen

Søvnmanglende københavnere med adresse i byens mest festlige og støjende kvarterer i Indre København, kan se frem til en forhåbentligt søvngivende, hjælpende hånd fra byens overborgmester, Frank Jensen (S).

Overborgmesteren vil på baggrund af en ny analyse af nattelivet i Middelalderbyen, lavet af Københavns Kommune, opfordre bevillingsnævnet til at indføre et stop for nye nattilladelser i hele Middelalderbyen.

»Tiden er kommet til at udvide det stop, vi lavede i Nørre Kvarter og dele af Gothersgade, så det gælder for hele Middelalderbyen«, siger overborgmester Frank Jensen.

BEVILLINGSNÆVNETS ANALYSE Bevillingsnævnet har set nærmere på de problemer, nattelivet og de mange beværtninger giver for beboerne i det indre København. Den har fokuseret på Middelalderbyen inden for Gothersgade, Nørre Voldgade og Vester Voldgade. Her er nogle af resultaterne: Der er 18 indbyggere pr. serveringssted. Brønshøj har 1.026 pr serveringssted.

Analysen viser blandt andet, at Middelalderbyen er et af de områder i Hovedstadsområdet, hvor der er færrest indbyggere pr. serveringssted. 137 af serveringsstederne, eller barerne, har natbevilling, så de har ret til at skænke til efter midnat. Det er altså det tal, som Frank Jensen vil begrænse, så det forbliver 137.

Men hvad med den nuværende støj i området? Det problem løses vel ikke ved, at der stoppes for endnu flere barer?

»Vi har gjort en række ting også i indeværende år med det budget, vi vedtog for i år, hvor vi har sikret os flere penge til støjvagter og renhold af indre bys gader. Samtidig har vi et forslag i høring, hvor vi kræver bedre lydisolering af byens barer«, siger overborgmester Frank Jensen.

Borgerne i de gader, hvor bassen pumper højest, har længe ønsket hjælp fra kommunen til at håndtere støjproblemerne. Frank Jensen forventer en positiv reaktion fra borgerne på stoppet for yderligere nattilladelser.

»Jeg tror, at beboerne i indre by vil reagere positivt på, at der fra kommunens side er en velvilje til at stoppe belastningen med yderligere natbevillinger«, siger Frank Jensen.

En festlig aften i København kan være en belastning for byens beboere Billeder fra det indre København viser, hvordan byen har udviklet sig til at være en ukontrolleret partyzone. Kilde: Søren Rud

Analysen af nattelivet viser, at visse beværtninger tager sig af store dele af klagerne. Eksempelvis har de tre restaurationer med flest klager hver især modtaget henholdsvis 50, 29 og 19 klager i den to-årige periode, undersøgelsen strækker sig over.

»Jeg ved godt, at branchen siger, at det er nogle få brodne kar, der får de fleste klager. Og det er jeg opmærksom på. Derfor skal vi sætte hårdt ind over for de få brodne kar«, siger Frank Jensen.

Planen er, at flere penge til kommunikation og koordination mellem støjvagter, politi og bevillingsnævnet skal gøre det lettere at skaffe dokumentation for gentagne brud på loven om støj.

På den måde bliver det lettere for bevillingsnævnet at tage bevillingen fra de 'brodne kar' i nattelivet, hvis der ikke rettes op og skrues ned for lyden.

BEVILLINGSLOVEN Udskænkningssteder får tilladelse til alkoholservering på en række betingelser: Bevillingsmyndigheden skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn.

og dermed sammenhængende hensyn. Der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder i egentlige boligkvarterer .

. Der kan lægges vægt på, om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomhed kan frygtes uforsvarlig drift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer. Kilde: Lov om restaurationsvirksomhed Hvor mange bevillinger er der så i København? Det kan du se på dette interaktive kort. Vis mere

Frank Jensen slår også fast, at der skal være plads til fest og højt humør.

»Jeg er ikke ved at slukke for festen. Men der skal skrues ned for volumen. København skal have et natteliv, ja, men det skal være muligt at kunne bo og færdes i ens bydel uden at drukne i støj, møg og ballade«, siger overborgmesteren.

På spørgsmålet, om overborgmesteren selv vil bo i Sankt Peders Stræde, der er en af de gader med mest støj, svarer han:

»Nu prioriterer jeg personligt anderledes i den måde, jeg lever på. Jeg bor selv på Islands Brygge, hvor der her i sommerperioden også kan være et meget heftigt udeliv. De fleste gange er det jo positivt, men hvis det står på torsdag, fredag, lørdag kan det selvfølgelig blive en belastning«.