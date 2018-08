Amager Fælled: Nye grunde til omstridt byggeri bringes i spil over hele København Københavns Kommune foreslår fem forskellige måder at erstatte det afviste byggeri på Amager Fælled.

Københavns Kommune placerer nu en bruttoliste med omkring 30 mulige byggegrunde foran politikerne på Rådhuset og giver dem en opgave af den slags, der med statsgaranti vil kunne udløse mange nye borgerprotester: Vælg en eller flere grunde i København, der skal bebygges med boliger, for at skaffe penge til metrobyggeriet.

Sidste år opgav et politisk flertal deres egen plan om at bygge 2.500 boliger på den såkaldte Strandeng på Amager Fælled efter massive protester mod at ødelægge den unikke natur.

I stedet bad de embedsmændene om at kigge hele kommunens beholdning af byggegrunde igennem. Det har embedsmændene nu gjort.

Resultatet af screeningen er en liste på omkring 30 små og store grunde, der vil kunne bruges. Det er dog ikke alle grundene, der er lige egnede, og nogle vil indbringe meget mindre end andre. Embedsmændene foreslår fem mulige modeller, der nogenlunde vil kunne indbringe de nødvendige 1,3 milliarder kroner til Københavns Kommunes udviklingsselskab By & Havn. Desuden ventes yderligere indtægter på omkring 600 millioner kroner. Pengene er allerede brugt på at bygge metro.

1. Et udvidet campingareal.

Forslaget går ud på at flytte byggeriet fra Strandengen nogle hundrede meter til et område ved Vejlands Allé, hvor der i øjeblikket ligger et vandrerhjem, men er planlagt en campingplads. Embedsmændene har udvidet området og opjusteret vurderingen af dets værdi i forhold til tidligere beregninger. Den model vil derfor være 1,4 milliarder kroner værd og vil kunne rumme 4.000 boliger. 'Campingområdet' vurderes til at have den laveste naturværdi af de undersøgte områder på Amager Fælled.

2. Det oprindelige campingareal plus et areal i Sydhavn.

Politikerne afviste i maj et muligt byggeri på Sydhavnstippen, som er et selvgroet naturområde ud til det sydlige havneløb. Kommunen foreslår nu i stedet at inddrage et mindre areal på 4 hektar øst for Bådehavnsgade. I den model kombineres det med en fortætning af byggeriet i Ørestaden for at sikre de 1,3 milliarder kroner og knap 3.000 boliger.

En model med campingarealet har på forhånd opbakning fra De Konservative.

»Vi er glade for, at der bliver peget på campingpladsmodellen, som blev sat i spil for halvandet år siden, hvor vi sagde, at vi hellere ville bygge på den gamle losseplads end den fredede natur. På den måde får vi bevaret mest mulig natur og skåner Amager Fælled«, siger den konservative gruppeformand, Jakob Næsager.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Carl Christian Ebbesen, er dog imod.

»Campingpladen er dyr, der skal bygges på en losseplads, som kræver en membran, der skal sikre, at det ikke kommer op fra undergrunden«, siger han.

3. Amager Fælled Nord

Byggeriet flyttes til et areal i den nordlige del af Amager Fælled, der vurderes at have en mindre naturværdi end Strandengen, men større end campinggrunden. Arealet kan skrues sammen på flere måder, der vil kunne rumme 2.400 boliger, som vil ligge relativt tæt på metrostationen ved DR Byen. For at skaffe penge nok, kombineres det med en fortætning af byggeriet i Ørestaden.

4. Østlig del af Amager Fælled Nord plus areal i Sydhavnen

Man kan også skabe knap 3.000 boliger og rejse 1,3 milliarder kroner ved at kombinere den østlige del af Amager Fælled Nord op mod DR Byen med de 4 hektar øst for Bådehavnsgade, skriver kommunen.

Liberal Alliances ønsker et byggeri på Amager Fælled Nord, men gruppeformand Alex Vanopslagh tilføjer, at det ikke er noget, der holder ham vågen om natten.

»Vi prioriterer efter, hvad der sikrest kan dække regningen til By & Havn og skabe flere boliger«, siger Alex Vanopslagh, der vurderer, at der er politisk flertal for campingarealet og pointerer, at LA ikke vil blokere for det.

Venstres beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard vil ikke pege på en løsning, men står fast ved, at pengene skal findes.

»Nu skal vi nærlæse rapporten, så vi kan sikre os, at det kommende byggeri tager mest mulig hensyn til naturen«, forklarer Cecilia Lonning Skovgaard i en skriftlig kommentar.

5. Intet byggeri på Amager Fælled

Hvis politikerne slet ikke vil bygge på Amager Fælled, foreslår embedsmændene en model, der kombinerer fem forskellige mindre arealer, hvor en bebyggelse på Bellahøjmarken vil give det største bidrag. I Tingbjerg vil byggeri af lejer- og ejerboliger underbygge regeringens strategi med at skabe mere blandede boligformer i det såkaldte 'ghetto'-område. Det vil også øge passagergrundlaget for en letbane. I den model bebygges også den nordligste del af en kommunal grund ved Selinevej på Amager.