Se hele listen: Her er de fem alternativer til aflyst byggeri på Amager Fælled Københavns Kommune har i dag fremlagt nye bud på, hvor 2.500 nye boliger kan bygges. Få overblik over scenarierne her.

2.500 boliger skal bygges et sted i København. Sidste år blev den oprindelige plan ved Amager Fælleds strandeng skrottet, fordi det politiske flertal smuldrede. I dag har Københavns Kommune fremlagt fem alternative scenarier, som kan indbringe 1,3 milliarder kroner, en del af det beløb, kommunen mangler.

Scenarie 1 - Det udvidede campingareal:

Det har længe været foreslået at flytte byggeriet til området langs Vejlands Allé på Amager, hvor der lige nu ligger et vandrerhjem. Her var planen, at der skulle opføres en campingplads, men de 2.500 boliger kan i stedet få adresse her. Oprindeligt ville grunden indbringe kommunen 998 millioner kroner, men som noget nyt foreslår rapporten fra kommunen, at arealet udvides. Det vil gøre grunden 1,3 milliarder kroner værd.

Scenarie 2 - Campingarealet ved Amager Fælled, flere boliger i Ørestad og areal i Sydhavnen:

Scenariet tager udgangspunkt i en del af at det oprindelige campingareal på Amager Fælled langs Vejlands Allé, flere boliger i Ørestad og inddragelse af et areal øst for Bådhavnsgade i Sydhavnen. Sydhavnstippen har tidligere været på tegnebrættet, men blev afvist af politikerne.

Scenarie 3 - Amager Fælled Nord og flere boliger i Ørestad

Et tredje bud er, at byggeriet placeres ved Amager Fælled Nord, som ligger i forlængelse af byudviklingen i Ørestad. Det kan skabe 2.400 boliger. Området ligger tæt på byen, og det vil være nemt at komme til og fra på cykel, påpeger embedsmændene i rapporten. Området har mindre naturværdi end den oprindelige grund på Strandengen, der sidste år blev droppet.

Scenarie 4 - En del af Amager Fælled Nord og areal øst for Bådhavnsgade

Fordelen ved at placere byggeriet her, vil, ifølge Københavns Kommune, være, at naturen påvirkes så lidt som muligt. Derudover ligger det i naturlig forlængelse af offentlig transport og i cykelafstand til byen.

Scenarie 5 - Amager Fælled kan undgå byggeriet

Københavns Kommune foreslår, at de 2.500 boliger kan bygges med byudvikling i Tingbjerg, flere boliger i Ørestad og inddragelse af areal ved Bådhavnsgade i Sydhavnen.

Øvrige scenarier

Københavns Kommune har udover de fem bud foreslået, at de 2.500 boliger bygges rundt omkring på 19 mindre arealer. I rapporten står der dog, at løsningen vil »betyde et øget pres på de eksisterende friarealer i byen«, og at omkostningerne i forbindelse med byggeriet vil være betydelige.

Derudover fremlægger kommunen muligheden for at bygge de 2.500 boliger på kultur- og fritidsanlæg, men vurderer samtidigt, at løsningen ikke er hensigtsmæssig.