To ruter bliver helt grønne: København får 41 nye el-busser To buslinjer i København vil fra 2019 gå fra diesel til elektricitet. Godt nyt, men ikke nok nyt, mener ekspert.

2019 ser ud til at blive et gennembrudsår for busser, der kører på el. Det er allerede kendt, at de kommunale bybusser i Roskilde fra næste forår skal køre på strøm, og nu fortæller det offentlige trafikselskab Movia, at to af Københavns busruter fra december næste år vil være betjent af 41 busser med elbatterier under motorhjelmen.

Det bliver den eksisterende linje 2A samt linje 18, som genopstår efter et kort antal år som nedlagt rute.

I København er overborgmester Frank Jensen (S) glad for de nye elbuslinjer, der er i tråd med kommunens beslutning om at udskifte alle byens busser med elbusser senest i 2030. Står det til overborgmesteren, skal udskiftningen ske allerede i 2025.

»I København arbejder vi benhårdt på at få udskiftet alle de nuværende busser med grønne alternativer hurtigst muligt – så københavnerne kan trække vejret dybt og frit uden at skulle bekymre sig om helbredet«,siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S) i en pressemeddelelse, og Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj er også glad.

»På Frederiksberg glæder vi os over, at samarbejdet med Københavns Kommune og Movia har resulteret i, at der nu kommer til at køre elbusser på to buslinjer. Frederiksberg har et mål om at blive CO neutral inden 2035 og flere elbusser er et vigtigt skridt på vejen mod at nå det mål«, siger Jørgen Glenthøj.

Administrerende direktør hos Movia, Dorthe Nøhr Pedersen er ligeledes glad.

»Med udbuddet har Movia nu kontrakter med tre forskellige operatører om drift af elbusser, og vi er meget glade for, at flere busoperatører er kommet med på den grønne klimadagsorden«.

Tager munden lovlig fuld

Således er der glæde hele vejen rundt. Det er der også god grund til, mener man i Concito, der er uafhængig dansk tænketank, som blev stiftet i 2008 med det formål at udbrede kendskabet til klimaudfordringerne og anvise konkrete løsninger. Concito betyder »Jeg sætter i bevægelse«, og hos dem der sætter i bevægelse, siger seniorforsker Henrik Gudmundsson.

»Det er positivt. Det er den vej København og andre byer skal. Få elektrificeret busserne og andre transportmidler«.

Nogen stor nyhed, mener han dog ikke, det er, da det allerede har været fremme, at buslinjerne skal elektrificeres en efter en, og han mener også, at Frank Jensen tager munden lige lovlig fuld, når overborgmesteren siger, at københavnerne så »kan trække vejret dybt og frit uden at skulle bekymre sig om helbredet«.

»Han får det til at lyde, som om vi nu kan trække vejret frit og dybt, men forureningen fra busserne udgør kun en meget lille andel af den samlede forurening, så der skal meget mere til, før københavnerne kan trække vejret dybt og frit uden at skulle bekymre sig om helbredet«.

Henrik Gudmundsson anslår, at CO2 forureningen fra busserne udgør omkring syv procent af den samlede CO2 forurening fra trafikken i København, og at partikelforureningen udgør omkring ti procent.

»De største forurenere er personbilerne og last- og varevognene. Det er ikke uvigtigt med busserne, men det er mindst lige så vigtigt og faktisk vigtigere at gøre noget ved privatbilerne og last- og varevognene«.

Samlet set mener Henrik Gudmundsson, at der er tale om godt nyt, men også om småt nyt, ikke helt nok nyt, og ikke særlig nyt, nyt.

»Men jeg vil gerne lægge vægt på det første. For det her er faktisk godt nyt«.