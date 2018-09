Borgmester vil bruge megaevent-millioner på at få Formel 1 til København

De kommende fire år vil København afsætte næsten 60 millioner kroner for at få store begivenheder til hovedstaden. Det skriver TV2 Sport.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilie Lonning-Skovgaard (V) vil gerne bruge pengene på at få et Formel 1-grandprix til København.

»Det ville være helt oplagt.

»Vi gik ind til forhandlingerne med et ønske om en egentlig bevilling til Formel 1. Det kunne vi ikke komme igennem med, men nu har vi landet penge til en megaeventpulje«, siger hun til TV2 Sport.

Ifølge tv-stationen vil København i 2019 afsætte 12,5 millioner kroner til megaeventpuljen, mens beløbet de efterfølgende tre år stiger til 15 millioner kroner.

Cecilie Lonning-Skovgaard mener, at pengene bør udmøntes til at afholde Københavns omkostninger i forbindelse med et grandprix i Formel 1.

En initiativgruppe med den tidligere videnskabsminister Helge Sander i spidsen afleverede for nylig en ansøgning til København om at afholde Formel 1 i hovedstaden i enten 2020, 2021 eller 2022.

Det ventes, at København vil behandle Formel 1-ansøgningen i løbet af efteråret.

