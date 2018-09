Københavnerne ville gå mere, hvis der var færre biler i byen Byens borgere går gerne oftere - hvis de ellers kunne slippe for motortrafikkens støj og møg, viser undersøgelse.

Københavnerne elsker at gå en tur.

Det viser byens nye 'bylivsregnskab', hvor borgere er spurgt om deres brug af byen - og deres tilfredshed med det, de oplever. Når vi går uden for gadedøren svarer 81 procent af os, at vi skal ud at gå en tur, fremgår det. I gennemsnit går en københavner hver dag 14,56 minutter og bevæger sig 1,33 kilometer. Det er lidt længere end gennemsnitsdanskeren.

Tallene viser samtidig, at et flertal ville opholde sig mere uden døre, hvis der var mindre biltrafik. 58 procent af befolkningen i hovedstaden generes af de mange biler, der får lov at fylde byen, viser tallene. For megen trafik og for høj luftforurening holder dem fra at gå ud så ofte som de ellers ville.

Var der flere grønne stier og områder ville andelen af gående også stige, fremgår det.

Ikke mange sætter sig på Utterslev Torv

Men når det skal være, så nyder mange byens bænke, pladser og udendørsarealer. Kommunen har ligefrem set på, hvor stor brugen af de forskellige områder i byen er. Det kan næppe overraske, at turistmagneten Nyhavn er den, der scorer højst, når antallet af brugere tælles. I gennemsnit opholder 640 mennesker i timen sig i Nyhavn på en god sommerdag.

Stranden ved Svanemøllebugten er byens næstpopulæreste destination: Den har 480 gæster pr. time i gennemsnit, målt på dem, der for en stund slår sig ned på stedet. Til gengæld tager blot 3 mennesker i timen ophold på Utterslev Torv.

Et af byens mange mødesteder i er Dronning Louises Bro, der lokker med sine bænke, med synet over søerne og forbindelsen mellem Indre By og Nørrebro. Foto: Andreas Haubjerg

Opgørelsen viser også, at fire ud af fem er godt tilfredse med deres muligheder for at deltage i bylivet. Og at der er rigeligt af det. Ud over hverdagens flaneren var der sidste år givet tilladelser til ikke færre end 2.170 arrangementer i byen, herunder demonstrationer, koncerter og sportsbegivenheder.

Mængden af tilladelser til udendørsservering er steget med 140 procent siden 2010 med Indre By og Christianshavn øverst på listen over bydele med borde og bænke udendøre til kaffedrikkere, restaurationsgæster og isspisere. De to bydele har i alt 564 udendørstilladelser mod blot 5 i Brønshøj/Husum.

Stadigt flere er utilfredse med støjen i byen

Med det udendørs byliv følger også støj. Og når det kommer til dén, er utilfredsheden stor. 61 procent af indbyggerne i København oplever, at byen støjer - et tal, der er gået 13 procent op siden 2010. Støjgenerne kan mærkes. På Nørrebro er kun 40 procent af de adspurgte indbyggere tilfredse med muligheden for at få fred og ro.

Ifølge bylivsregnskabet fra Københavns Kommune er utrygheden i byen steget for dem, der færdes uden døre i aften og nattetimerne. Mindst hver femte føler sig utrygge på gaderne, når mørket trænger sig på. 38 procent har steder i deres nabolag, de ikke føler sig trygge ved at færdes på, for eksempel stationer eller parker.

Tallene om byliv bygger på en spørgeskemaundersøgelse, 637 københavnere har besvaret. Når det gælder oplevelsen af at være fodgænger i byen bygger resultaterne på svar fra 850 borgere.