97 procent er imod: Alligevel kan Nørrebro få et nyt højhus vedtaget Borgerrepræsentanter skal vedtage den lokalplan, der tillader et 21-etagers højhus på Nuuk Plads.

Mandag ventes Københavns Kommune at åbne for byggeriet af et nyt højhus på Nørrebro.

Det sker, når lokalplanen for området kommer til afstemning i teknik- og miljøudvalget.

Huset skal bygges på Nuuks Plads ved Rantzausgade/Jagtvej-krydset og kommer til at blive 75 meter højt, svarende til 21 etagers højde.

HØJHUSET PÅ NUUKS PLADS Højhuset skal anbringes ved Landsarkivets gamle bygning. Der indrettes efter planerne butik i stueetagen og ungdomsboliger i de nederste etager. Fra højhusets 4. etage og opefter bygges der familieboliger med en taghave øverst. Under bygningen kommer en parkeringskælder i en eller to etager med plads til hen ved 65 biler og 466 cykler. Kilde og illustration: Københavns Kommunes lokalplanforslag og Over Byen Arkitekter.

I dag er den maksimale bygningshøjde på stedet 16 meter, men det ophæves, hvis teknik- og miljøudvalget godkender den lokalplan, der åbner for højhusbyggeriet.

97 procent af høringssvarene går imod planerne

Det er dog ikke alle, der tilslutter sig planerne. Der er kommet et stort antal indsigelser fra omkringboende, der er kede af de problemer, højhuset frygtes at give.

Ud over den slagskygge, bygningen kan kaste over omgivelserne, vil de mange lejligheder også øge trængslen i området. Og så er der mange, der i deres høringssvar har undret sig over, at Københavns Borgerrepræsentation begynder at bygge i højden og dermed bryder sammenhængen med kvarterets øvrige bygninger.

Af de 463 høringssvar, bystyret har modtaget, er 8 positive.

Borgmester: Lyt til borgerne

Af den grund har Enhedslisten ifølge teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager valgt at stemme imod lokalplanen og dermed højhuset: »Når borgerne engagerer sig i byplanlægningen, bør politikerne selvfølgelig lytte til så voldsomme protester mod et højhus«.

SF har endnu ikke afgjort, om man vil stemme for eller imod højhuset, oplyser partiets borgerrepræsentant, Klaus Mygind.

»Jeg synes nok, at det er lige lovligt stort. Lige nu er jeg skeptisk, men jeg vil ikke afvise, at vi kan få et højhus, der passer bedre ind i miljøet«.



Derfor vil han ikke udelukke, at partiet ender med at stille ændringsforslag, der skal gøre højhuset lavere og smallere og til gengæld øge højden på de tilstødende bygninger, projektet indeholder. De skal ifølge planerne være tre etager høje.



DF er ikke begejstret

Dansk Folkepartis Finn Rudaizky er skeptisk over for byggeplanerne.

»Vi hører ikke til de begejstrede. På grund af indsigelserne fra borgerne har vi problemer med, at der skal bygges så højt lige der«.

Forvaltningen har i sine svar til høringerne meddelt, at den nye plads, der skabes, kommer til at ligge i skygge fra ved 12-tiden året rundt på grund af højden på byggeriet. Man erkender, at der kommer mere trængsel og pres på institutioner og faciliteter i Københavns tættest beboede bydel, men peger på, at der er behov for flere boliger i byen.