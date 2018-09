Borgermøde på Frederiksberg: Det ligner Paris om sommeren, og det skal det blive ved med! Små 200 frederiksbergere var her til aften mødt op til borgermøde om kommunens planer om at lave højere og tættere byggeri med flere butikker og caféer på Værnedamsvej, når Den Franske Skole flytter i nye lokaler.

»Sikke et fantastisk fremmøde«, »hvor er det skønt at se så stort et fremmøde« og »det er et imponerende grundarbejde af Bæredygtigt Frederiksberg«.

Ros til frederiksbergerne var der masser af fra de syv kommunalpolitikere, der onsdag aften deltog i borgermødet om Værnedamsvej-kvarterets fremtid.

Og fremmødet på Skolen ved Søerne var også flot. Små 200 mennesker havde taget plads for at lære om planerne for, hvad der skal ske med de lokaler, Den Franske Skole efter planen forlader i 2021, fordi skolen er vokset ud af de nuværende lokaler.

Derfor er spørgsmålet nu, hvad der skal rykke ind i stedet.

Men konkrete standpunkter og alternative løsningsforslag var der langt imellem. Til irritation for Torsten Rojas-Danielsen fra borgergruppen Bæredygtigt Frederiksberg.



»Jeg synes, der er ret meget varm luft fra politikerne. De roser alle sammen det fine fremmøde og roser vores initiativ. Men jeg savner, at der er nogle politikere, især fra den borgerlige fløj, der spørger, om det her overhovedet er det rigtige projekt for Frederiksberg«, siger Torsten Rojas-Danielsen.

De nuværende planer er blevet heftigt kritiseret af beboerne i området. De indeholder blandt andet et hotel, butikker og restaurationer i stueetagerne, en underjordisk parkeringskælder og udsigt til, at de nuværende bygninger kan blive forhøjet med tre etager.

»Det, vi ser i projektet, er, at man åbner hele området op, og man vil trække livet ind i baggårdsmiljøet. Man vil have summende liv, barer, restaurationer. De kan have åbent til kl. 2 om natten, og det er vi meget imod«, siger Torsten Rojas-Danielsen.

»I siger intet om det, vi er bekymrede over«

Efter et indledende oplæg fra initiativtagerne fra borgergruppen Bæredygtigt Frederiksberg fik hver af de syv politikere lov til at give deres syn på sagen og planerne for området.

Ordstyreren på mødet afsluttede sit oplæg med fire ting, beboerne især er bekymrede over - At der skal bygges højere, tættere, være flere butikker, og der kommer mere trafik.

Men konkrete standpunkter og holdninger skulle både ordstyrer og tilhørere grave dybt efter.

Efter flere løfter fra politikerne om at ville lytte til borgerne, men ikke meget mere end det, brød en mandlig tilhører igennem med kraftig, dyb stemme under Gunvor Wibroe fra Socialdemokratiets oplæg.

»Hvad er jeres holdning til de fire ting, vi især er bekymrede over? I siger intet om det!«, lød det fra salen efterfulgt af enorm applaus fra salen.

Det fik et par enkelte politikere til at blive en anelse mere konkrete fra scenen. Flere af kommunalpolitikerne, blandt andet Lone Loklindt fra Radikale Venstre, sagde, at der ville komme store ændringer af det nuværende udkast til projektet.

»Det ligner Paris om sommeren, og det skal det blive ved med!«, sagde en kvinde højlydt.

Den 5. november skal politikerne i Frederiksberg Kommune beslutte, om de vil gå med den fremlagte plan eller ej.