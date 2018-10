For og imod ny havnetunnel: Hovedstaden har brug for »trafikal bypass-operation«. Nej, man kan ikke bygge sig ud af trængsel Plan om havnetunnel skal være med til at aflaste trafikken i indre by, siger regeringen og overborgmesteren. Men man kan ikke bygge sig ud af trængsel, mener Det Økologiske Råd.

Kødannelse og trængsel på vejene er ikke nyt for bilisterne i København.

Det vil regeringen nu derfor komme til livs med en havnetunnel, der via den nyligt foreslåede bydel Lynetteholmen skal sikre bilisterne en mulighed for at køre uden om den centrale del af byen.

Det er i hvert fald, hvad regeringen og Københavns Kommunes overborgmester Frank Jensen (S) foreslår med den principaftale, som fredag formiddag blev præsenteret på et pressemøde.

Men spørger man forskellige interessenter, er der vidt forskellige holdninger til om havnetunnelen er en god idé.

Den skulle være bygget for længst

»I går var en rigtig god dag og en milepæl. Det er positivt, at havnetunnelen nu bliver så højt prioriteret. Det gør havnetunnelprojektet mere robust, at det nu er pakket ind i en samlet løsning«, siger Bo Sandberg, formand for Københavnertunnelgruppen og cheføkonom i Dansk Byggeri,



Hvis aftalen får opbakning, vil det betyde, at København får en ny ø med plads til 35.000 borgere, klimasikring, en ny metrostrækning samt den nye havnetunnel - også kaldet Østlig Omfartsvej.

Tunnelen skal give bilfolket mulighed for at køre frem og tilbage mellem Nordhavn og den nye ø, Lynetteholmen. Billisterne skal kunne fortsætte videre sydpå via to mulige linjeføringer til enten Sjællandsbroen eller Amagermotorvejen eller til lufthavnen langs Amager Strand.

Der vil være brugerbetaling på havnetunnelen, da det skal være med til at finansiere projektet.

Bo Sandberg står uforstående overfor, at havnetunnelen ikke er bygget for længst, for der er i den grad brug for den:

»Der er mere og mere trængsel og spildtid i trafikken, og det skal løses. Hovedstaden skal have en trafikal bypass-operation, som kan lede trafikken uden om de centrale bydele og få den gennemkørende og tunge trafik ned under jorden. Tunnelen er også en nødvendig forudsætning for en byudvikling af Refshaleøen og den spændende nye ø«, siger Bo Sandberg, der forklarer, at det også kan give mere plads til cyklisterne i Indre By.

Ifølge Michael Svane, direktør i enheden Transport under Dansk Industri, har en havnetunnel længe stået på ønskelisten i Dansk Industri, som en del af en trafikal løsning i hovedstadsområdet.

»Vi er glade for, at det nu er en større realitet, at den kommer. Men vi synes også, at det er vigtigt, at man så får lavet en samlet analyse af hele trafikbilledet i København. En havnetunnel kombineret med metroudbygninger løser ikke umiddelbart alle de trafikale problemer, der er i hovedstadsområdet. Den vil tage noget af trafikken væk, men det kan ikke løse alle udfordringer«, siger han.

Kan ikke bygge sig ud af trængsel

Det er dog ikke alle, der støtter op om havnetunnelen.

Thomas Meinert Larsen, som er talsperson fra Klimabevægelsen, er skeptisk.

»Vi tror, at en ny havnetunnel i udgangspunkt vil skabe et trafikspring, altså en øgning af privatbilister. Ligeså snart der bygges flere veje, så bliver der kørt nogle flere kilometer. Sådan vil det altid være. Og det arbejder i modsat retning af Københavns klimaambitioner«, mener han.

Det er en problematik, som Københavnertunnelgruppen har øje for.