Minister lover penge til at få Bispeengbuen i København ned i tunnel Rød og blå borgmester fra København og Frederiksberg positivt overraskede over, at transportministeren ser ud til at ville skænke dem et stykke udskældt statsvej – og give 125 millioner kroner oven i til at få vejen gravet ned og en å frem i lyset.

Første reelle skridt kan nu være taget mod at få gravet den omstridte motortrafikvej Bispeengbuen, som i 2. sals højde skærer gennem beboelseskvarterer mellem Nørrebro i København og Frederiksberg, ned i en tunnel.

Det var i hvert fald to glade borgmestre fra de to bykommuner, der torsdag forlod et møde med transportminister Ole Birk Olesen (LA) om dette stykke statsvej, der allerede ved opførelsen i starten af 1970erne fremkaldte stor modstand.

På mødet med Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) og Frederiksbergs viceborgmester Jan. E. Jørgensen (V) gav ministeren tilsagn om, at de to kommuner kan overtage vejstykket – og at regeringen er åben overfor at spytte 125 millioner kroner i kassen, hvis kommunerne går videre med deres idé om at få Bispeengbuen ned under jorden og samtidig få et tilsvarende stykke af Ladegårdsåen, som nu strømmer i rør under vejbroen, op i lyset.

De 125 millioner kroner svarer til det, staten kan spare ved at droppe en planlagt renovering af den snart 50 år gamle betonbro, som skulle påbegyndes om to år.

»Det var et meget positivt møde«, lyder bedømmelsen fra Ninna Hedeager Olsen. Samme vurdering kommer fra Jan. E. Jørgensen.

På mødet gav Ole Birk Olesen også tilsagn om, at Vejdirektoratet, der er vejmyndighed på Bispeengbuen, vil bistå med teknisk ekspertise om bygværkets tilstand og hjælpe de to kommuner, når de går videre med deres planer.

En sten på vejen er væk

Jan E. Jørgensen understreger, at med statens medvirken er en helt afgørende sten ryddet af vejen.

Overfor Politiken bekræfter transportministeren i en mail, at staten efter hans opfattelse »ikke skal stå i vejen for de kommunale ønsker om at undersøge en tunnelløsning«

»Jeg vil derfor søge bred politisk opbakning blandt Folketingets partier til, at vi kan give de to kommuner et tilsagn om, at staten vil overføre ejerskabet af vejen til kommunerne, hvis de måtte ønske at gå videre med projektet. Det vil i givet fald ske efter de sædvanlige principper, hvor kommunerne får et økonomisk bidrag, der modsvarer den sparede vedligeholdelse i staten«, skriver Ole Birk Olesen.

Ninna Hedeager Olsen og Jan E. Jørgensen er nu klar til at starte den kommunale forundersøgelse, som de to kommuner hver især har sat 200.000 kroner af til.

Dertil kommer de to millioner kroner, som Frederiksberg Kommune har lagt i budgettet næste år for at undersøge, om en fritlæggelse af Ladegårdsåen kan indgå som en del af områdets klimasikring.

En åben eng omkring åen kan opsuge meget store mængder regnvand, og det vil spare store millionbeløb til kloakrør, som skal lede regnvandet væk. Det er endnu en mulig finansieringskilde til projektet.

Hvad med parkeringspengene?

De to borgmestre diskuterede også med ministeren, om staten eventuelt vil sende nogle af de millioner tilbage til København og Frederiksberg, som staten til næsten år – med Jan E. Jørgensen ord – »konfiskerer« fra de to storbykommuners parkeringsindtægter.

Dét kunne Ole Birk Olesen dog ikke svare klart på, fordi det ikke hører under hans ministerium. Som han skriver i sin mail til Politiken:

»Det er korrekt, at parkeringsindtægter blev taget op af kommunerne ved mødet, og at jeg i den forbindelse henviste til Økonomi- og Indenrigsministeriet«.

Men Ninna Hedeager Olesen er alligevel en lettet borgmester:

»Det gik bedre, end vi havde turdet håbet. Der er stadig lang vej, og de to kommuner skal også selv betale til projektet, men jeg kan sagtens forestille sig, at der kan dannes flertal begge steder for hele projektet, der jo gerne skal skabe en by, der er bedre at bo i«, siger hun.

Jan E. Jørgensen tror på, at det kan lykkes at overbevise regeringen og herunder hans egne partifæller i Venstre om, at de parkeringsmillioner, som storbyerne fremover skal aflevere til staten – for København alene er det 200 millioner kroner om året – kan komme tilbage til udgangspunktet og blive brugt til at ændre hele Bispeengområdet.

»Det vil kun være rimeligt«, siger Jan E. Jørgensen.