Portræt: Ny kulturborgmester har fået nok af at snakke om fodboldbaner Franciska Rosenklide kalder situation akut, og har derfor taget ansvar og sat sig som kultur- og fritidsborgmester - selv om hun ikke har arbejdet meget med kultur og fritid.

Da Franciska Rosenkilde træder ind i lokalet med de flere hundrede alternativister, der venter på at høre, hvem der bliver Københavns nye kultur- og fritidsborgmester, stiller hun sig ved siden af sin modkandidat Badar Shah. De trykker hinanden i hånden og kigger hinanden dybt i øjnene, mens de holder håndgrebet og løfter hænderne op, så deres hænder hænger i luften ud fra hvert deres bryst.

Det er tydeligt at se, at nu er valgkampen overstået. Den valgkamp, der blev sat i gang, da Nico Grünfeld trak sig fra sin borgmesterpost, efter flere ugers kritik om cv-fusk og et dyrt borgmesterkontor. I et kort øjeblik, inden vinderen skal udråbes, ånder de ud.

»Det har været en timeout-situation, så jeg glæder mig til, at vi kan lave politik igen«, siger Københavns nye kultur- og fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde.

Alternativets nye borgmester lægger ikke skjul på, at de sidste uger har været hårde for det unge parti, og partimedlemmerne bekymrer sig om partiets image.

»Vi har haft en stejl læringskurve«

Den 42 årige københavner blev valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation ved kommunalvalget sidste år, og fik 1.893 personlige stemmer. Allerede i 2014 meldte hun sig ind i Alternativet. Det var inden alternativisterne bragede ind i Folketinget, og det grønne parti stadig kun var en ung græsrodsbevægelse, der ville skabe en ny politisk kultur. Dengang blev hun folketingskandidat for Alternativet, men blev ikke valgt ind.

I dag har Alternativet fået magt, og den magt sidder Franciska Rosenkilde på. Efter kommunalvalget blev hun partiets første repræsentant i Kultur- og Fritidsudvalget, samt gruppeforperson for Alternativets medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation. Dermed har hun også været tæt på den proces og de mange kritiserede sager om daværende kulturborgmester Nico Grünfeld, og hun lægger heller ikke skjul på, at der er ting, der kan gøres bedre i partiet.

»Vi har haft en stejl læringskurve, og vi har ikke været gode nok til at information ud til medlemmerne«, sagde hun, da et medlem spurgte hende, hvad hun ville gøre for at forbedre partiets image.

»Kommunikationen fra medlemmerne i Borgerrepræsentationen til medlemmerne skal styrkes. Hvis de veje bliver styrket, bliver det andet også styrket«, sagde hun til det bekymrede medlem.

Nattekendt i 90’erne

Franciska Rosenkilde er 42 år og vokset op i Pisserenden i København. Hun voksede op i den indre by før bysaneringen, eksempelvis instalerede toiletter i lejlighederne - så internt i partiet joker hun med, at hun er fra blokken.

Hun flyttede hjemmefra som 16 årig, da hendes mor flyttede til Nørre Søgade. Efter kort tid i lejligheden på Østerbro, syntes Franciska Rosenkilde, at det var alt for provinsielt, og hun ville tilbage til luderne i Teglgårdsstræde, fortæller hun, efter valget er overstået, og de mange fremmødte journalister har givet hende hendes livs pressetur.

Og netop det, at hun i en ung alder tog sit gode tøj og gik, siger Alternativets medlem Bjarke Charlie Serritslev, er, et tegn på, hvor stædig og målrettet den nye borgmester er.

Tager politisk ansvar i en akut situation

Udover hendes tid i kultur- og fritidsudvalget har Franciska Rosenkilde ikke megen erfaring fra det kulturelle område. Hun har en kandidat i geografi fra Københavns Universitet, og en professionsbachelor i sundhed og ernæring fra Metropol. Men det meste af hendes arbejdsliv har hun arbejdet med mad. Da jeg spørger, om hun mener kok, kigger hun lidt forsigtigt og tænker sig om, før hun vil sige, at har været kok. I de her tider er Alternativet lidt påpasselige med nye cv-sager.

»Men det er vel ikke en beskyttet titel«, rasionerer hun sig frem til.