Får mindst 60.000 kr. i flyttehjælp: 100 familier i Mjølnerparken vil flytte - flere skal ud for at opfylde ghettoplanen. Bliver tvang nødvendigt?

200-300 boliger i Københavns centrale ghetto skal rømmes i den kommende tid, så de kan sælges som private boliger. Familierne får alt betalt ved flytning til andre boligområder for at få dem frivilligt ud af en ghetto i total forvandling.

»Vores hjem er ikke til salg«, står der med store typer på plakater i mange opgange i Mjølnerparken. Underskrevet »Almen modstand« og med en knyttet næve på. Men det udsagn kan snart vise sig at være forkert.

For indenfor de næste uger får beboerne i Mjølnerparken på Nørrebro en henvendelse fra deres boligselskab Bo-Vita om, at de skal melde sig snart, hvis de er interesserede i at flytte til et andet alment boligkvarter i København. 200-300 almene boliger skal sælges og gøres private for at overholde regeringens krav om en mere blandet beboersammensætning.

Lokkemaden består blandt andet i, at beboerne kan få flytningen betalt kvit og frit af boligselskabet. Måske til en værdi på 60.000-70.000 kroner.

Og med mindre familierne totalt har hærget deres boliger, kan de også få hele deres oprindelige indskud tilbage, selv om der er et hak i en dør eller skrammer på et skab.

Ja, boligselskabet går så vidt som til at tilbyde hjælp til at hænge gardiner op i den næste bolig. Og vil hjælpe med fordelagtige lån til at betale indskud i de nye boliger, de flytter til.

Ghetto Mjølnerparken Mjølnerparken er på regeringens ghettoliste, fordi: * 41,9 procent af beboerne er uden for arbejdsmarkedet - grænsen er 40 procent * 2,16 procent af beboerne er dømt for kriminalitet - grænsen er 1,98 procent * 77,4 pct. har kun grundskole som højeste uddannelse - grænsen er 60 procent * gennemsnitsindkomsten er 49,9 pct. af regionsgennemsnittet - grænsen er 55 pct.) * 82,6 pct. har ikke-vestlig baggrund - grænsen er 50 procent.

Vis mere

»Folketingets ghettolov, der tvinger os til det her, er sjusket og urimelig, men vi er optaget af at behandle de beboere, der skal flytte, med en håndholdt og omsorgsfuld indsats. Selv om det sker med et dybt suk«, forklarer forretningsfører i Bo-Vita, Steffen Boel-Jørgensen.

Ifølge ham har beboere i over 100 lejemål henvendt sig med aktiv interesse for at flytte.

Men samtidig blev der holdt møde i boligafdelingen i sidste uge, hvor mange af de 150 fremmødte var vrede over regeringens krav om, at der i et hårdt ghettoområde som Mjølnerparken fremover kun må være 40 procent almene familieboliger.

Steffen Boel Jørgensen håber, at det ikke bliver nødvendigt at bruge tvang og pres. Bo-Vita råder over 6.000 boliger i København og et par hundrede bliver ledige hvert år, »så jeg tror på, at vi kan få det til at glide«.

Han priser sig lykkelig for, at ghettolovens virkning slår igennem præcis samtidig med, at Mjølnerparken skal til at virkeliggøre en renoverings- og ombygningplan. På grund af den plan er 100 lejere p.t. på midlertidige kontrakter, fordi lejlighederne snart overtages af håndværkerne. Det letter opgaven med at få rømmet et stort antal boliger.

Om fem år er her normalt

Overborgmester Frank Jensen (S) lovede mandag Politiken på en vandretur gennem bebyggelsen, at Mjølnerparken om fem år eller før er helt væk fra regeringens ghettoliste.

Foto: Miriam Dalsgaard Overborgmester Frank Jensen (S) på besøg i Mjølnerparken, efter at alle byens borgmestre har nikket ja til den overordnede anti-ghetoplan. Her inspicerer Frank Jensen en udstilling af foreslåede nye facadebeklædninger.

Overborgmester Frank Jensen (S) på besøg i Mjølnerparken, efter at alle byens borgmestre har nikket ja til den overordnede anti-ghetoplan. Her inspicerer Frank Jensen en udstilling af foreslåede nye facadebeklædninger. Foto: Miriam Dalsgaard

Baggrunden for sightseeingen er, at Frank Jensen og de øvrige af byens borgmestre i denne uge har haft et afgørende møde om udviklingsplanerne for ikke bare Mjølnerparken, men også byens andet store udsatte boligområde, Tingbjerg. I det store og hele er borgmestrene trods deres forskellige partifarver blevet enige om planerne, som nu skal til endelig behandling i kommunens økonomiudvalg og Borgerrepræsentationen.

Frank Jensen er stolt af, at han skal sætte bulldozerne ind for at udtynde den sociale belastning som det praktiseres andre steder i landet.

»Uden at rive ét eneste hus ned kan vi ændre Mjølnerparken til et helt almindeligt københavnerkvarter«, siger han, mens han nærstuderer opstillinger af forskellige materialer til beklædning af de røde bygninger.

»Læg mærke til den lækre sorte naturskifer«, får overborgmesteren skudt ind, mens han klapper på stenene.

Vrangen ud

Hele den fysiske udformning af området bliver totalt forandret som led i renoveringsplanen, der har været syv år undervejs finansieret af blandt andet Landsbyggefonden og Københavns Kommune.

Som Frank Jensen siger, skal »vrangen vendes ud« på Mjølnerparken, så facaderne og opgangene kommer til at vende ud mod de omgivende gader i modsætning til i dag, hvor Nørrebro-bebyggelsen vender ind mod sig selv.