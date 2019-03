Omdiskuteret 'flydende fristad' i København ryddes først efter sommerferien

En samling af både og vrag får lov at blive liggende sommeren over. Myndighederne skal først finde en entreprenør, der vil påtage sig at rydde området, inden den flydende fristad fjernes.

Fredens Havn får fred til den anden side af sommerferien.

Det, der er beskrevet som en flydende fristad i Københavns Havn, skal ryddes. Det blev Københavns Kommune og regeringen enige om i februar, hvor bådejerne fik påbud om at fjerne de knap 100 skibe, vrag og og træmoler, anlægget rummer.

De fik en måned til at rydde området, men det er ikke sket.

Imidlertid får de lov at blive liggende i rum tid endnu. Ifølge Kystdirektoratet kommer der først til at ske noget på den anden side af sommerferien. Direktoratet har sendt opgaven med at fjerne vragene og havneanlægget i udbud. Der skal findes en entreprenør, der kan påtage sig opgaven og det tager tid.

13 års strid om rydningen

Meningen er at give området, Erdkehlgraven, tilbage til det fugleliv og den natur, der var på stedet, inden Fredens Havn kom til for over 13 år siden.

Allerede dengang fastslog Kystdirektoratet, at havneanlægget var ulovligt. Men siden er der ikke sket meget, blandt andet på grund af tvivl om, hvis ansvar det egentlig var at få fjernet bådene.

Først med aftalen om finansiering af rydningen i februar lykkedes det politikerne at blive enige om et indgreb mod Fredens Havn. Arbejdet kommer til at koste omkring 25 millioner kroner, som betales af kommunen og Miljøministeriet.