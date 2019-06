Fem partier blokerer for, at et tysk oliefirma kan opføre et benzindepot på Amager. Depotet vil medføre mere lastbiltrafik og spærre for byudvikling. Men oliefirmaet truer nu politikerne på pengepungen.

Et internationalt oliefirma vil gå langt for at få tilladelse til at etablere et benzindepot på det nordlige Amager. Så langt, at firmaet truer politikere fra fem partier på deres private pengepung, hvis de ikke giver tilladelse.