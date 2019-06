Daginstitutioner i København har problemer med fællesskab

København vokser med mere end 12.000 borgere om året, hvilket gør det nødvendigt for kommunen at skaffe mere end 100 nye daginstitutionspladser om måneden. På Østerbro bygger kommunen daginstitutionen Barndommens Land, og ind til den åbner i de nye bygninger, er der etableret en midlertidig institution i pavilloner (containere). Når institutionen er færdigbygget, flytter pavillonerne videre og fungerer som midlertidig institution for en anden kommende børnehave. De store rum i børnehaven er to pavillionelementer der er sat sammen. I hverdagen mærkes det slet ikke. Eneste teng er skillelinjen i gulvet.