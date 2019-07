Populært når man skal hjem fra byen: På få minutter stoppede betjent fire påvirkede folk på elløbehjul i København

Elløbehjulet ser ud til at være blevet et populært køretøj, når turen går hjem fra værtshus ud på de små timer. Politiet har fokus på det ’nye’ køretøj.

En motorcykelbetjent stoppede lidt over midnat natten mellem lørdag og søndag to unge mennesker på et elløbehjul lige ved Torvehallerne tæt på Nørreport Station i København.

»Det var egentlig, fordi det er ulovligt at køre to på ét elløbehjul, at de to blev stoppet, men det viste sig, at føreren var påvirket af spiritus«, siger vicepolitiinspektør Henning Pedersen fra Københavns Politis færdselsafdeling.

Mens motorcykelbetjenten stod med den spirituspåvirkede trafikant på elløbehjul, kom der først én, så én til og endnu én på elløbehjul, der ligeledes var påvirket.

På nogle minutter havde motorcykelbetjenten stoppet hele fire påvirkede trafikanter på elløbehjul. De kom en tur på stationen, hvor de fik taget en blodprøve.

Og de fire påvirkede er blot et lille udsnit af dem, som Københavns Politi i løbet af weekenden har sigtet for at køre påvirket på elløbehjul. I alt er 28 personer sigtet for at køre på elløbehjul i påvirket tilstand.

En bøde på 2.000

De sigtede kan nu se frem til et bødeforlæg på som udgangspunkt 2.000 kroner.

24 af de 28 er sigtet for spirituskørsel, mens 4 er sigtet for at køre på elløbehjul under påvirkning af euforiserende stoffer.

Det er ikke, fordi politiet har indledt en særlig kampagne for at snuppe spirituspåvirkede trafikanter på elløbehjul.

»Men vi har fokus på elløbehjul og har i sidste uge lagt information ud på de sociale medier om, hvordan man skal forholde sig på et elløbehjul. Det handler om trafiksikkerhed«, siger Henning Pedersen og forklarer:

»Der er nogle regler for at køre på elløbehjul, og dem har vi fokus på bliver overholdt. Noget kunne tyde på, at det er populært at snuppe et elløbehjul, hvis man skal hjem fra byen eller videre et andet sted i byen«.

Elløbehjul skal færdes i trafikken som cykler. De skal for eksempel køre på cykelstierne, og der må ikke være to på ét elløbehjul. Men fordi der er motor på løbehjulet, gælder nogle særlige regler:

Man skal være fyldt 15 år for at køre på elløbehjul uden følgeskab, ellers skal man være i selskab med en myndig person. Der er også en promillegrænse på 0,5 ligesom for bilister, motorcyklister og knallertkørere.

Bødeniveauet for at køre alkoholpåvirket på løbehjul er som udgangspunkt 2.000 kroner, men der kan være skærpende omstændigheder som for eksempel gentagelsestilfælde. Der gælder det samme bødeniveau for at køre elløbehjul påvirket af euforiserende stoffer.

En dårlig cocktail

Vi har i weekenden lavet en færdselsindsats mod el-løbehjul. 24 personer blev sigtet for spirituskørsel, mens fire personer blev sigtet for at køre på el-løbehjul under påvirkning af euforiserende stoffer. Læs om reglerne for el-løbehjul her: https://t.co/m0bcrSyc1T #politidk https://t.co/wQERcNRcOf — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 8, 2019

De motoriserede løbehjul har for alvor holdt deres indtog i København og andre af landets byer inden for de seneste måneder.

De står rundtomkring på gader og pladser, hvor de kan lejes af borgere, der gerne vil hurtigt af sted. Men det er en rigtig dårlig idé at tage elløbehjulet hjem fra værtshus, lyder advarslen fra Rådet for Sikker Trafik.

»Kombinationen af motoriseret køretøj og alkohol er helt generelt en dårlig idé, men elløbehjulet er utvivlsomt ekstra farligt at kombinere med alkohol i blodet«, siger projektleder Liv Kofoed-Jensen fra Rådet for Sikker Trafik og forklarer: