Læsernes beretninger om elløbehjul #2: Jan er lykkelig for sit, og Magnus er også tilhænger, selv om det endte i et stort styrt

De elektriske løbehjul ligger og flyder i det københavnske bybillede til stor gene for beboerne. Debatten for og imod løbehjulene optager mange, og Politiken har samlet flere af læsernes oplevelser.

Det kan være svært at finde en borger i Danmarks største byer, der ikke har en holdning til elløbehjulene, som har indtaget København siden begyndelsen af året og andre byer efterfølgende.

Politiken har de seneste dag efterspurgt læsernes erfaringer, efter en ny rapport viste, at mindst 100 er kommet til skade i hovedstadsområdet.

I går bragte vi første runde svar, men det vælter stadig ind med personlige historier.

»Jeg er 68 år og pensioneret håndværker og på grund af slitage har jeg dårlige ben og fodled, der begrænser min gå-radius. Jeg har anskaffet et el-løbehjul, og det har været et kæmpe hjælpemiddel for mig,« skriver Jan Madsen og uddyber:

»Jeg kan nemt pakke det ud og sammen og have det med alle vegne. Nu kan jeg for eksempel komme rundt på hele Folkemødet, Århus Festuge og lignende«.

Snubler over løbehjulene

Ét problem skiller sig klart ud, når læserne skal fortælle om problemerne med de omdiskuterede løbehjul.

»Det er et helvede som Indre By-boer at skulle færdes rundt i byen med alle de løbehjul, som mere eller mindre er placeret tilfældige steder«, skriver Vivi Nielsen.

Hun påpeger et problem med løbehjul, som især flyder på Vester Voldgade ved Rådhuspladsen.

»Løbehjulene ligger hulter til bulter til fare for både gående og cyklister. Jeg har været så tæt på at snuble over dem flere gange både til fods og på cykel«, uddyber Vivi Nielsen.

Foto: Vivi Nielsen, privatfoto Væltede elløbehjul, der ligger og flyder i København.

Væltede elløbehjul, der ligger og flyder i København. Foto: Vivi Nielsen, privatfoto

Også på fortorvet ved Højbro Plads og Amagertorv har Rasmus Klinck dokumenteret samme problem.

Foto: Rasmus Klinck, privatfoto På Amagertorv ligger løbehjulene på fortorvet.

På Amagertorv ligger løbehjulene på fortorvet. Foto: Rasmus Klinck, privatfoto

Foto: Rasmus Klinck, privatfoto En kvinde forsøger at løfte et barn over væltede løbehjul på Højbro Plads.

En kvinde forsøger at løfte et barn over væltede løbehjul på Højbro Plads. Foto: Rasmus Klinck, privatfoto

Yael Bassan, der ejer en cykelforretning på Nyhavn, har lagt en video på Twitter under #løbehjulsgate, hvor hun filmer lange rækker af elløbehjul:

I dag talte jeg 29 løbehjul fra @limebike (uden at tælle de andre firmaer med). De stod alle i vejen for passage. Vinbarspersonalet var ekstremt frustrerede, for deres kunder kunne ikke komme til. #løbehjulsgate #dkpol #kbhpol @politiken @Jakobsorgenfri pic.twitter.com/IoPU4tYPYM — Yael Bassan (@YaelBassan) August 5, 2019

Yael Bassan har tidligere udtalt sig til Jyllands-Posten om, hvordan hun hver morgen flytter elløbehjul fra pladsen foran hendes forretning, fordi de holder steder, hvor de ikke må.

Hvis firmaer vil opstille elløbehjul til udlejning, kræver det tilladelse af Københavns Kommune. Yderligere gælder disse regler:

En tilladelse gælder som udgangspunkt i et år

Tilladelser på offentlig vej er foreløbigt gratis til og med 2020

Udlejningsfirma og brugere skal overholde de generelle vilkår for opstilling af cykler, løbehjul mv. til udlejning, herunder må de ikke stå i vejen for den øvrige trafik eller skabe trafikfarlige situationer

Ansvaret for de opstillede cykler, løbehjul mv. til udlejning påhviler udbyderen

Rådet for Sikker Trafik understreger vigtigheden af, at brugere af lejede elløbehjul parkerer lovligt og hensynsfuldt, så de ikke holder til gene for andre.

Hjælp efter byturen

En beretning fra en anden læser viser, hvor vigtigt det er at følge færdselsreglerne.

Selvom elløbehjul har været en hjælp for en læser ved navn Magnus, når han har været i byen, så er det farligt og ikke mindst ulovligt, hvis man har drukket alkohol.

»Det en let måde at komme rundt i byen på om natten. Jeg har sågar valgt at køre hjem på et løbehjul i fuld tilstand, selv om der har været mere end syv kilometer. Det endte dog med et større styrt«.

Dermed er Magnus en af dem, der ulovligt benytter elløbehjulet i påvirket tilstand. Det er nemlig ikke tilladt at betjene løbehjulene, hvis man har en promille på over 0,5.

Politiet har i flere weekender lavet razziaer målrettet folk på elløbehjul. I alt har politiets razziaer ført til 57 sigtelser for spirituskørsel i juli.