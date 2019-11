Københavnske socialdemokrater vil jagte boligspekulanter med bøder

Socialdemokratiet i København vil have meget hårdere kurs mod lokale spekulanter, der taber mange huslejesager. Udlejerne: o.k. med os.

I dag betaler boligudlejere, som taber en sag i huslejenævnet, et gebyr på knap 3.000 kroner. Det er et – efter socialdemokraternes opfattelse – nærmest symbolsk beløb for eksempelvis at have indkrævet en alt for høj husleje.

I hvert fald skal beløbet stige væsentligt, når den samme udlejer har tabt flere end tre sager. Og det skal være en bøde, der kan inddrives, ikke bare som i dag et gebyr.

Det fremgår det af et forslag fra Socialdemokratiet i København som en af flere ideer til, hvad der skal til for at ånde boligspekulanter mere i nakken. Og uanset om det er en kapitalfond som berygtede amerikanske Blackstone eller en lille dansk boliginvestor.

Men for at kunne inddrive stigende bøder hos udlejere, der bliver ved med at tabe sager i huslejenævnet, skal der lovhjemmel til. Så det har de københavnske socialdemokrater bedt deres partifælle, boligminister Kaare Dybvad, om.

Partiets politiske ordfører i København, Jonas Bjørn Jensen, slår over for Politiken fast, at det haster med at få mobiliseret alle politiske kræfter »for at undgå, at priserne på boliger i byerne stiger og stiger og presser folk med almindelige indkomster ud«.

Socialdemokraternes udspil kommer, mens regeringen forhandler med en stribe partier om at indsnævre mulighederne i lovgivningen for, at boligudlejere sætter huslejerne himmelhøjt efter en renovering af en bolig.

Men ud over ny lovgivning er det også nødvendigt lokalt at gøre noget, fortsætter Jonas Bjørne Jensen. Derfor har hans parti på Københavns Rådhus en stribe forslag klar til afstemning i kultur- og fritidsudvalget.

Krydstjek i registre

Blandt andet vil partiet have undersøgt mulighederne for at krydstjekke i forskellige registre om blandt andet boligstøtte for at finde sager med mistanke om ulovligt høj husleje. Og så skal politikerne have halvårlige rapporter om sager i huslejenævnet, der kan afsløre udlejere med særligt mange tabte sager.

Desuden skal det undersøges, om lejere kan fritages for at betale gebyr, når de rejser sager i huslejenævnet, så langt flere kan få deres husleje prøvet. Og huslejenævnet skal styrkes med ekstra fem millioner kroner om året for at få sagsbehandlingstiden ned. I den forbindelse skal der laves kampagner for at få lejere til at prøve sager i huslejenævnet.

»Huslejenævnet er et fremragende redskab, hvor lejerne vinder flere sager, end de taber. Hvis vi ved at styrke nævnet kan give lejerne flere muskler, vil det have en kæmpe værdi«, siger Jonas Bjørn Jensen.

I brevet til boligministeren beder de københavnske socialdemokrater også om at få lovhjemmel til lave stikprøver, opsøgende arbejde og til at samkøre registre.

I det københavnske huslejenævn fik lejerne medhold i 621 sager, mens afgørelsen gik udlejerens vej 328 gange. På fem år er sagsbehandlingstiden i huslejenævnet i Københavns Kommune steget fra 5,5 til 7,4 måneder.

Umiddelbart er der ikke meget i den socialdemokratiske buket af ideer til bekæmpelse af bolighajer, som forskrækker Jannick Nytoft, der er administrerende direktør i udlejernes organisation EjendomDanmark.