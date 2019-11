Så er der gratis pluk-selv-frugt på vej til københavnerne

Findes der noget bedre end at sætte tænderne i et sødmefuldt æble eller en håndfuld syrlige ribs, som man lige har plukket?

Nej, vel.

Fremover bliver der bedre muligheder for at smage på gratis, selvplukket frugt, når man færdes i de københavnske parker, på kirkegårde og i andre offentlige rum.

Københavns Kommune er klar med et nyt ’administrationsgrundlag for begrønning med spiselige planter og frugtbærende buske’, som det hedder på embedsmandssprog, der dækker over, at der fremover skal plantes flere frugttræer og frugtbuske mange steder i København.

Forslaget blev tidligere på året fremsat af SF, hvor gruppeformand Astrid Aller glæder sig over, at det nu ser ud til at blive til virkelighed, selv om den formelle beslutning i Borgerrepræsentationen mangler:

»Mange københavnere har ikke deres egen have og har derfor ikke mulighed for at have den læringsproces, det også er for eksempelvis børn, at naturen er noget man kan bruge, hvis man passer godt på den«, siger Astrid Aller.

»Det kan godt virke som en lille ting, men det er en del af vores ønske om, at København skal være et sted, hvor man har lyst til at være i stedet for at køre i bil. Vi vil gerne have en by, hvor man ikke enten er hjemme, på arbejde eller i en park, men hvor hele byen er et rum, som man har lyst til at være i«.

Hvad kan der plantes? I naturområder som Amager Fælled, Utterslev Mose og Ryvangen Naturpark kan der af hensyn til biodiversiteten kun plantes såkaldte hjemmehørende arter som vildæble, fuglekirsebær, hyld, ribs og hindbær. I byens parkler og på kirkegårde kan der udover de hjemmehørende arter også plantes kultiverede arter som eksempelvis æble, pære, kirsebær, solbær og stikkelsbær. På legepladser, daginstitutioner, skoler og plejehjem kan der plantes både hjemmehørende og kultiverede arter af spiselioge buske og træer samt spiselige planter som krydderurter. Kilde: Københavns Kommune Vis mere

Hidtil er der kun blevet plantet spiselige træer i naturområder og parker som eksempelvis Amager Fælled.

Tager endelig stilling i aften

Men fremover kan man altså se frem til at få frugttræer og -buske på en lang række andre offentlige områder som kirkegårde, idrætsanlæg, legepladser og ved skoler, plejehjem og daginstitutioner.

Kommunen har ellers været tilbageholdende med at plante frugttræer på legepladser, da nedfalden frugt har det med at tiltrække hvepse, men embedsmændene vurderer, at risikoen for hvepsestik er mindre end fordelene ved, at også de mindste har adgang til de spiselige buske og træer.

Astrid Aller er heller ikke bekymret:

»Jeg forstår godt, hvis nogle forældre er bekymrede for, at deres børn bliver stukket, men jeg tror også, at mange vil glæde sig over muligheden for at kunne plukke frugter sammen med deres børn, og heldigvis er der i København ikke langt til sygehuset, hvis man skulle være uheldig at være allergisk og få et hvepsestik«, siger hun.

Men må man plukke så meget, man vil? Man kunne jo godt forestille mig, at nogle vil se det som en mulighed for at fylde poserne med frugt til enten eget forbrug eller med henblik på videresalg?

»Jeg har svært ved at forestille mig, at nogle vil tømme buskene for at sælge frugten. Det er simpelthen for ineffektivt. Og at en familie måske tømmer to ribsbuske for at lave ribsgele, kan ikke få mig op i det røde felt. Noget af det fede ved frugtbuske og frugttræer er jo, at det ikke bliver moden på samme tid. Så man kan ikke gå ud i én runde og tømme alt«, siger Astrid Aller.

Politikerne i Københavns Borgerrepræsentation skal torsdag tage endeligt stilling til planerne, som ventes at gå glat igennem.