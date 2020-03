Frank Jensen og Københavns Politi: Tag jer sammen. Ellers vanker der bøder

Nu har politiet i et par dage par dage truet med bødeblokken i København. I weekenden begynder de for alvor at tage den op af lommen.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det begyndte som vanligt med ros til dem, der har forstået pointen.

Ros til dem, der holder afstand til hinanden, for ikke at overføre smitte med coronavirus. Ros til dem, der ikke forsamler sig i grupper.

»Vi har været dygtige til det i de første uger«, sagde Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), på et pressemøde afholdt på Københavns Politigård lørdag formiddag.

»Men nu har vi én stor bekymring. Foråret«, siger han.

»Og jeg må også løfte en pegefinger for de få, der ikke følger reglerne«.

Med godt vejr hele weekenden er der også stor sandsynlighed for, at folk samler sig i byens rum. Går ture i byens rum – og gør det de samme, populære steder.

Gå ud, når det er nødvendigt

»I er nødt til at tage jer sammen. Også når I bevæger jer ud i det gode vejr«, siger overborgmesteren, der påpeger, at man kun skal gå ud, »når det er nødvendigt«.

Hvornår, til gengæld, det er nødvendigt at gå ud, er op til den enkelte at bedømme, siger han.

For at undgå, at folk smitter hinanden, har Københavns Kommune begrænset adgangen til en række af byens populære områder. Omkring Søerne i København – der deler det indre København med Nørrebro, Østerbro og Frederiksberg – er der blevet ensrettet og den instagramvenlige allé af japanske kirsebær på Bispebjerg Kirkegård er spærret af.

I samarbejde med Københavns Politi har kommunen sat skilte op, der husker folk på, at man maksimalt må færdes 10 personer sammen, og at man skal holde to meters afstand til hinanden. På plakaterne fremgår det også, at det kan koste 1.500 kroner i bøde per person, der ikke efterlever reglerne.

Det er ikke så svært

Netop de regler begynder Københavns Politi nu at håndhæve lidt mere firkantet, end de har gjort i de seneste dage, hvor de har klaret sig med at tale med de borgere, der har brudt forsamlingsforbuddet.

Politidirektør i Københavns Politi, Anne Tønnes, siger, at situationen er »ramme alvor«.

»Vi agter, Københavns Politi, at håndhæve reglerne. Vi udsteder påbud og bøder, hvis det er nødvendigt. Så hold afstand – ellers må Københavns Politi havde bødeblokken frem«, siger hun.

Det gjorde Københavns Politi faktisk allerede fredag aften, hvor der blev uddelt bøder til indehaveren af en vandpibecafé og 23 personer, der var samlet på caféen.

I fald – og det er ikke sandsynligt, det bliver nødvendigt, siger politidirektør Anne Tønnes – at borgerne trods bøder ikke følger reglerne »bliver de fjernet med magt«, siger hun.

Og gentager refrænet fra formiddagens pressemøde:

»Det er egentlig ikke så svært. Nu må man tage sig sammen og overholde de her regler«.