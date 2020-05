»Vi skal have flere jyder«: København giver restauranter lov til at rykke borde ud i parker og på p-pladser

Et politisk flertal på Københavns Rådhus er enige om en hjælpepakke til erhvervslivet, der også giver flere muligheder for at københavnerne kan bruge byrens rum.

De københavnske politikere kaster nu en redningskrads ud til byens trængte erhvervsliv, der har lidt under nedlukningen og er på vej ind i en sommer med få udenlandske turister.

Caféer og restauranter får med aftalen udvidet muligheden for udeservering på blandt andet pladser, parker, fortove og på parkeringspladser, ligesom politikerne vil bruge 5,5 millioner kroner på at skrue op for markedsføringen af København som både turist- og konferenceby.

Samtidig udvides badezonerne i Københavns Havn, så man kan tage sig en dukkert langt flere steder i en tid, hvor mange af byens indbyggere forventes at blive hjemme sommeren over på grund af Covid-19-pandemien.

Aftalen er indgået af de samme partier, der står bag budgettet for 2020. Pengene stammer fra den såkaldte overførselspulje af ubrugte midler fra sidste år.

»Hele oplevelses- og turistøkonomien i København med restauranter, hoteller og cafeer er meget hårdt ramt af coronakrisen, og det afspejler sig selvfølgelig i de prioriteringer, vi har lavet«, siger overborgmester Frank Jensen (S).

»Når der nu åbnes op igen, kan vi hjælpe ved at udvide mulighederne for udeservering, så de får bedre plads til at sikre en bæredygtig forretning uden, at det bliver til gene for byens borgere«, siger Frank Jensen, der håber at den øgede markedsføring af byen kan lokke flere indenlandske turister til København.

»Vi skal have flere jyder til København. Mange har måske været her for 10 eller 20 år siden, og der er altså sket meget med både de nye havneområder og metrocityringen siden da«, siger Frank Jensen.

Badevandet skal nydes

Partierne bag aftalen er udover Socialdemokratiet Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF samt Venstre.

Den radikale gruppeformand, Mette Annelie Rasmussen, glæder sig især over den udvidede udeservering og de bedre muligheder for at bade i havnen, som har været et stort ønske fra de radikales side.

»Jeg er rigtig glad for at vi gør de grå og de blå byrum større, så københavnerne og alle andre kan leve et byliv til sommer«, siger Mette Annelie Rasmussen.

»Vi kommer til at være mere ude i byrummet og for at undgå overbelægning, blev vi enige om at udvide byens blå byrum og sætte ekstra midler af til at tjekke badevandskvaliteten, så vi sikrer at københavnerne kan nyde vores høje vandkvalitet hele sommeren«, siger hun videre.

Især spørgsmålet om udeservering på parkeringspladser har skabt ballade på rådhuset, hvor konservative tidligere har påpeget, at man ikke kan nedlægge pladser uden at anvise en finansiering til at dække de manglende parkeringsindtægter, som kommunen har budgetteret med. Det er der nu.

Af aftalen fremgår det, at partierne er enige om, at der ved den udvidede udeservering skal tages hensyn til borgernes hverdag. Desuden skal der ikke inddrages p-pladser i områder, hvor behovet i forvejen er under pres.