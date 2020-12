Erik Frandsen har allerede fyret tre: Jeg står med et kæmpe varelager og ting, der er bestilt for måneder siden. Der er udløbsdato på det. Det gør ondt

LØNKOMPENSATION

Aftalen betyder, at virksomheder, der står over for at skulle fyre mindst 30 pct. af de ansatte - eller flere end 50 ansatte - kan få lønkompensation.

Modtagerne er forpligtede til at betale medarbejderne fuld løn i kompensationsperioden.

De må ikke afskedige ansatte, så længe de modtager lønkompensation.

Kompensationen betyder, at der gives støtte til 90 pct. af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærer og 75 pct. for funktionærer.

Aftalen forudsætter, at EU vil acceptere ordningen og ikke ser den som i strid med statsstøttereglerne.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

