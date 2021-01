»Virkelig, virkelig voldsomt«: S vil nedlægge en tredjedel af Københavns p-pladser på gader og stræder

Fakta

Nyt valgprogram

Socialdemokratiet i København har vedtaget et nyt valgprogram for 2022-25. Her er tre grønne nedslag:

København skal inden for en »overskuelig fremtid« have såkaldt nuludledning. Gerne i 2030.

København skal have en plan for at nedbringe lokale kilder til luftforurening senest i 2030.

København skal opsætte mindst 5.000 ladestandere til grønne biler om året.

Kilde: København 2022-2025. En grøn og levende hovedstad for alle københavnere hele livet